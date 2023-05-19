Канадский провокатор и дебютант ЧМ по хоккею: Овечкин один из лучших, против кого я играл

Лучший и единственный сербский хоккеист в НХЛ тафгай Милан Лучич, является самым возрастным (34) и харизматичным игроком в составе Канады. В последний раз за сборную Милан играл еще в сезоне 2007/08. Правда, за молодежную команду в суперсерии.

Канадский хоккеист сербского происхождения, обладатель Кубка Стэнли в составе „Бостон Брюинз“ в 2011 году. В данный момент левый крайний нападающий представляет клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) „Калгари Флэймз“.

Милан Лучич является одним из известных провокаторов в лиге. За свою карьеру в НХЛ он сыграл в 925 играх НХЛ и за это время заработал 1260 минут штрафа.

Лучич обычный парень вне хоккейной площадки и всегда с удовольствием отвечает на вопросы журналистов, но когда он выходит на лед с клюшкой в руках, то лучше не стоять у него на пути. Лучич - игрок, который ради победы сделает все от него зависящее.

Вам 34 года и это ваш первый ЧМ, какие впечатления, какие были эмоции после первой игры?

Хорошие. Пока все идет хорошо. Я всегда хотел получить этот опыт, счастлив и горд получить такую возможность.

Какие эмоции были после первой игры?

Знаете, все было здорово. Конечно, немного нервничал. Тем более, что соперник играл на своей площадке, в родном городе, перед своими болельщиками. Это добавляло эмоций, поэтому первая для меня игра получилась яркой.

Даже с вашим опытом все равно нервничали?

Да, было некоторое волнение. Вообще-то, это даже неплохо.

Перед игрой нормально спали? Кошмары не снились?

Нет, спал хорошо, никаких кошмаров.

Почему вы все же решили поехать на чемпионат мира после тяжелого сезона в НХЛ?

Как я уже сказал, хотелось получить этот опыт. Еще было определенное разочарование, что моя команда не прошла в плей-офф. Поэтому захотелось приехать сюда и повеселиться, играя за сборную Канады.

На чемпионате мира не выступают сборные России и Беларуси. Ваше личное мнение по этому поводу.

Не могу что-то конкретное по этому поводу сказать.

Хорошо, но, по-вашему, уровень ЧМ сильно упал от этого?