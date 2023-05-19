Канадский провокатор и дебютант ЧМ по хоккею: Овечкин один из лучших, против кого я играл
Сборная Канады традиционно является фаворитом любого чемпионата мира по хоккею. Состав родоначальников хоккея всегда состоит из юных талантливых хоккеистов и опытных игроков НХЛ. Корреспондент RusDelfi поговорил с самым возрастным (34 года) и харизматичным игроком в составе Канады Миланом Лучичем, для которого нынешний ЧМ стал первым в карьере.
Лучший и единственный сербский хоккеист в НХЛ тафгай Милан Лучич, является самым возрастным (34) и харизматичным игроком в составе Канады. В последний раз за сборную Милан играл еще в сезоне 2007/08. Правда, за молодежную команду в суперсерии.
Канадский хоккеист сербского происхождения, обладатель Кубка Стэнли в составе „Бостон Брюинз“ в 2011 году. В данный момент левый крайний нападающий представляет клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) „Калгари Флэймз“.
Милан Лучич является одним из известных провокаторов в лиге. За свою карьеру в НХЛ он сыграл в 925 играх НХЛ и за это время заработал 1260 минут штрафа.
Лучич обычный парень вне хоккейной площадки и всегда с удовольствием отвечает на вопросы журналистов, но когда он выходит на лед с клюшкой в руках, то лучше не стоять у него на пути. Лучич - игрок, который ради победы сделает все от него зависящее.
Вам 34 года и это ваш первый ЧМ, какие впечатления, какие были эмоции после первой игры?
Хорошие. Пока все идет хорошо. Я всегда хотел получить этот опыт, счастлив и горд получить такую возможность.
Какие эмоции были после первой игры?
Знаете, все было здорово. Конечно, немного нервничал. Тем более, что соперник играл на своей площадке, в родном городе, перед своими болельщиками. Это добавляло эмоций, поэтому первая для меня игра получилась яркой.
Даже с вашим опытом все равно нервничали?
Да, было некоторое волнение. Вообще-то, это даже неплохо.
Перед игрой нормально спали? Кошмары не снились?
Нет, спал хорошо, никаких кошмаров.
Почему вы все же решили поехать на чемпионат мира после тяжелого сезона в НХЛ?
Как я уже сказал, хотелось получить этот опыт. Еще было определенное разочарование, что моя команда не прошла в плей-офф. Поэтому захотелось приехать сюда и повеселиться, играя за сборную Канады.
На чемпионате мира не выступают сборные России и Беларуси. Ваше личное мнение по этому поводу.
Не могу что-то конкретное по этому поводу сказать.
Хорошо, но, по-вашему, уровень ЧМ сильно упал от этого?
Ну, конечно, Россия - это одна из сильнейших хоккейных держав. Где бы они ни играли - чемпионат мира, Олимпийские игры, юниорские чемпионаты - они будут в числе претендентов на золото. Конечно, такие команды делают любой турнир сильнее.
Удалось уже посмотреть Ригу и Латвию?
Да, мы тут уже неделю. Прекрасный город. Думаю, выражу общее мнение всей нашей команды: отличная еда, прекрасные люди. Посмотрели достопримечательности и отлично провели время.
Что-то показалось особенно интересным или странным?
Пожалуй, нет. Я много раз бывал в Восточной Европе. Просто познакомился с еще одним прекрасным городом.
C каким американским или канадским городом вы бы сравнили Ригу?
Тут много кирпичных зданий, так что сравнил бы с канадскими Монреалем или Галифаксом, пожалуй.
Чемпионат мира по хоккею проходит каждый год , в отличие от футбольного ЧМ, как вы считаете, может стоит проводить хоккейный ЧМ реже, как например, Кубок мира?
Мне кажется, это фишка хоккейного ЧМ, что он проходит каждый год. Для нас, хоккеистов, аналог футбольного ЧМ - это Олимпиада.
Кстати, на чемпионате мира по футболу впервые за долгое время выступала сборная Канады. Следили за ней?
Конечно, посмотрел все матчи. Понравилось. Смогли в этот раз забить гол. Они не добились результата, на который рассчитывали, но все равно это большой шаг для канадского футбола (Лучич использовал именно слово football - прим. ред.).
А вообще вы любите футбол?
Да.
Есть любимая команда?
Я серб, как вы знаете, так что болею за сборную Сербии и за „Црвену Звезду“.
Вы довольно часто деретесь на льду и даже была драка с вратарем. На этом чемпионате мира собираетесь сбросить перчатки?
Нет, не собираюсь.
Вы играли против разных звездных игроков, против кого было сложнее всего?
Ну, я уже 16 лет играю. Сталкивался со многими великими игроками: Кросби, Макдэвид, Овечкин, Малкин. Пожалуй, эти парни - лучшие, против кого я играл.
Против Овечкина сложно?
Да, особенно, когда он был моложе.
А в чем главная сложность? Потому что он большой?
Он сильный, умеет бросать, забивать, кататься, не боится идти против двоих. Поэтому против него сложно играть.
У вас сербские корни, но почему выбрали хоккей, а не баскетбол, который очень популярен в Сербии?
Думаю, для баскетбола у меня рост недостаточный. Отец играл в соккер на полупрофессиональном уровне в бывшей Югославии. Но когда приехал в Канаду, увидел, что тут главный спорт - хоккей, а соккер тогда был совсем слабеньким. Так что отдал меня и братьев заниматься хоккеем, а не соккером.
Но баскетбол вы любите?
Да, люблю. Сам иногда играю. И, как все сербы сейчас, болею за „Денвер Наггетс“ (одна из звезд этого клуба, который сейчас играет в финале Западной конференции НБА, серб Никола Йокич - прим. ред.).
А за сербским хоккеем следите?
Ну, не особо. Это не так просто, его по телевизору не показывают.
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