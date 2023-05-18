Утверждал ли американский генерал Каволи, что Россия побеждает в войне с Украиной?

Событие же, о котором написали русскоязычные источники в начале мая, состоялось 26 апреля в Вашингтоне. В этот день прошли слушания комитета Палаты представителей по вооружённым силам на тему „Военная позиция США и вызовы национальной безопасности в Европе“. На официальном сайте комитета доступна как стенограмма выступлений, так и полное видео с мероприятия, включающее также ответы на вопросы слушателей.

Генерал Кристофер Джерард Каволи с июля 2022 года занимает пост командующего Объединёнными силами НАТО в Европе, он также возглавляет Европейское командование Вооружённых сил США. За это время военачальник не отметился какими-то особо громкими заявлениями на тему войны в Украине. В январе на ежегодной военной конференции в Швеции Каволи сказал , что масштабы конфликта „несоизмеримы со всеми недавними представлениями“, приведя в пример в том числе высокие потери российской военной техники (2000 подбитых танков). В марте в Гамбурге, развивая ту же мысль, Каволи упомянул 200 000 убитых и раненых среди российских солдат. Проверить эти утверждения на сегодняшний день не представляется возможным ввиду отсутствия полноценной информации из независимых источников.

Одним из двух докладчиков на слушаниях был генерал Каволи. В посвящённой РФ части своего выступления он сказал: „Россия остаётся основной угрозой безопасности в Европе. Россия продолжает вести жестокую войну против Украины, целится в критически важную инфраструктуру и угрожает эскалацией. Кремль стремится продержаться дольше Запада, манипулируя энергетическими рынками и пытаясь повлиять на государства, чтобы ограничить поддержку Киева с их стороны. Благодаря стойкости и героизму украинского народа, при поддержке стран-единомышленниц российские сухопутные войска понесли в Украине значительные потери. Несмотря на эти неудачи и уменьшившиеся запасы техники и боеприпасов, российские сухопутные войска по-прежнему обладают значительными ресурсами и боеспособностью, всё ещё имеют возможность восполнять свои потери. Россия остаётся грозной и непредсказуемой силой, которая будет бросать вызов интересам США и Европы в обозримом будущем. Российские воздушные, морские, космические, кибернетические и стратегические силы не понесли существенных потерь в ходе нынешней войны. Более того, в условиях приостановки выполнения Договора об обычных вооружённых силах в Европе, продолжающейся с 2007 года, Россия, вероятно, в будущем реорганизует свою армию в более масштабные и боеспособные сухопутные силы“.

Касался Каволи в своей речи и оценок вероятности победы Украины. В одном из эпизодов выступления он сказал, что НАТО „продолжает смотреть с оптимизмом на будущее Украины“, в другом — что, „согласно тщательно проведённому моделированию, Украина находится в хорошей позиции“.

Ещё один из вопросов звучал коротко: „Что произойдёт, если Россия победит, а Украина проиграет?“ В ответ Каволи заметил: „С военной точки зрения это зависит от того, что понимается под победой. От того, где остановится российская армия, в каком составе, с каким вооружением. Но это, безусловно, означало бы, что мы должны изменить нашу политику сдерживания, если они оказались бы значительно западнее, чем им удалось дойти“. Таким образом, нигде в своей речи Кристофер Каволи не давал понять, что российская армия побеждает в войне с Украиной. Более того, он допускал успех Украины в военном конфликте как вполне вероятный. При этом генерал признавал, что отдельные рода войск в российской армии пострадали несущественно. Согласно данным сервиса TGStat, первым некорректную цитату о „победе“ распространил русскоязычный Telegram-канал PeachBlossom утром 1 мая.

Итог: Неправда