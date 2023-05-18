Каким будет не облагаемый налогом минимум, если выйти на пенсию на льготных условиях? Отвечает эксперт

„Я родилась в 1963 году и вырастила пятерых детей. Таким образом, в этом году у меня будет возможность выйти на пенсию на льготных условиях на пять лет раньше, чем мои сверстники. Если я выйду на пенсию, то каким образом ко мне будет применяться не облагаемый налогом минимум: как к пенсионеру (704 евро ежемесячно) или как к обычному работнику работнику (654 евро)?“, - спрашивает женщина.

Отвечает руководитель налогового отдела Налогово-таможенного департамента Тийна Нормак:

Если вы пользуетесь пенсией по старости на льготных условиях, то в отношении вас действует общий не облагаемый налогом минимум (654 евро в месяц) до того года, когда вы достигнете пенсионного возраста по старости.

Применение не облагаемого налогом дохода, отличного от общего, связано только с достижением пенсии по старости. Оно не связано с вашим статусом пенсионера или типом пенсии.

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