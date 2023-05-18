Начинающим предпринимателям: как создать то, что будет продаваться, и научиться общаться со СМИ так, чтобы о вас писали

Как привлечь свои первые инвестиции, „пилить“ ли идеальный продукт годами или же начать продажи уже спустя месяц? Как сделать так, чтобы о вас заговорили и научиться общаться со СМИ с взаимной пользой? На эти вопросы участники встречи получили исчерпывающие ответы. Более двух часов интенсивной „прокачки“, живое общение и самые смелые вопросы, не оставшиеся без ответа.

Семинар открыл соучредитель WOF Labs, один из организаторов международной конференции NFT Tallinn 2022-2023, ключевой ментор Технополя и инвестор Aлександр Гансен, который в подробностях рассказала о том, почему стартап - это история не про быстрые деньги и кому вообще стоит или не стоит смотреть в сторону инноваций и технологий, чтобы это принесло результаты, о которых вы, возможно мечтаете.

Александр поделился личным опытом, когда сам пришел в стартап индустрию из традиционного бизнеса, и первый блин оказался комом.

„Проблему, которую мы пытались решить с помощью стартапа в тот первый раз, нам решить не удалось. Теперь, когда мы набрались опыта, мы понимаем, что в нынешних реалиях она нерешаема. Но в тот момент мы просто не могли этого понять“, - рассказал Александр Гансен, подчеркнув, что зато его команда научилась обращаться с рынком и общаться с инвесторами.

Одной из главных ошибок начинающего стартап-предпринимателя Гангсен назвал бесполезную трату времени на „выпиливание“ некоего идеального продукта, который потом оказывается никому не нужным.

„Не совершайте такой ошибки! Вместо этого идите „по учебнику“ и начните с понимания рынка, ситуации, общения реальными людьми, которые подтвердят вам, что ваш продукт и ваше решение - это именно то, чего они ждали. Или опровергнут это, а вы сэкономите свои ресурсы для поиска иного решения.

Вдобавок Гансен выделил проблему Эстонии как небольшой страны, которую неправильно рассматривать как рынок, за пределы которого вы не собираетесь выходить.