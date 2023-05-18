18.05.2023, 16:45
РЕЙТИНГИ | Поддержка Каи Каллас падает. У EKRE большая поддержка мужского электората(17)
ФОТО: | Delfi Meedia
Юри Ратас и Мартин Хельме собрали за счет лидера Партии реформ дополнительную поддержку, но самым предпочтительным премьер-министром по-прежнему является Каллас, пишет Eesti Päevaleht.
Большой политический переполох, который начался с обнародования коалиционного договора нового правительства и недавно дошел до Рийгикогу, ожидаемо отразился на рейтинге премьер-министра Каи Каллас как главы правительства.