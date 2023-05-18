„Такое попросту было бы невозможно в России“. Как российские студенты отреагировали на решение эстонского правительства разрешить им остаться в стране

Согласно утвержденному исключению, оно касается тех, кто прибыл в Эстонию на учебу или работу до начала войны в Украине и сдал все необходимые экзамены по эстонскому языку, или прошел курс обучения и владеет языком не ниже уровня B2. Требование к языку не распространяется на академический персонал. При этом подчеркивается, что каждое заявление рассматривается отдельно и оценивается наличие у лица оснований для получения нового вида на жительство. Иными словами, стопроцентных гарантий никто по-прежнему не дает, но у многих появились реальные шансы остаться в Эстонии.