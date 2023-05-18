Правительство сделало исключение для студентов, врачей и ученых из РФ и Беларуси(25)
Правительство одобрило исключение из санкционного режима, в соответствии с которым студенты, врачи и ученые, прибывшие в Эстонию до начала полномасштабной агрессии России против Украины, могут ходатайствовать о новом виде на жительство.
Исключение не означает автоматического получения вида на жительство. Каждое ходатайство будет рассмотрено отдельно, в каждом случае власти будут оценивать, есть ли у человека основания для получения вида на жительство.
В санкционном режиме будет сделано узко направленное исключение для пребывающих в Эстонии на законных основаниях учащихся, врачей, стоматологов и академических работников из числа граждан России и Беларуси, которым будет предоставлена возможность получить вид на жительство для более продолжительного пребывания в Эстонии.
Исключение в санкционном режиме касается тех людей, которые приехали в Эстонию учиться или работать до начала полномасштабной агрессии России против Украины, сдали все необходимые экзамены по эстонскому языку или прошли эстоноязычную учебную программу и владеют эстонским языком как минимум на уровне B2. На академических работников требование владеть языком не распространяется.
В 2022/2023 учебном году в эстонских вузах учится 298 граждан России и Беларуси, на которых распространяется санкционный режим. Исключение распространится в первую очередь на тех 78 студентов, которые завершают обучение по эстоноязычной программе.
Исключение для владеющих эстонским языком и оканчивающих здесь университет студентов не наносит ущерба основной цели санкций – ограничить прибытие в Эстонию новых граждан России и Беларуси, поскольку исключение делается только для тех, кто уже находится в Эстонии.
По данным Департамента здоровья, в 2022–2023 году в Эстонии в качестве врачей были зарегистрированы 9 врачей, прибывших на работу из России, и 6 врачей из Беларуси, а также один стоматолог из России и 3 стоматолога из Беларуси.
По оценке Министерства социальных дел, необходимо сохранить всех врачей и зубных врачей, которые, прибыв на работу в Эстонию из другого государства, уже прошли экзамен на профессиональное соответствие и сдали экзамен по эстонскому языку и внесены в регистр Департамента здоровья с правом работать врачом или стоматологом. В этом случае страна происхождения врача значения не имеет.
По данным Министерства образования и науки, в настоящее время в эстонских вузах работает три академических работника, подпадающих под исключение из санкций, у которых имеется временное основание на пребывание в Эстонии и которые получили визу после начала полномасштабное агрессии России против Украины, но до ужесточения санкционного режима.
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