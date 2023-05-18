Самые высокооплачиваемые спортсмены года. Главные рекорды

Рекордным заработком для женщин-спортсменок являлся доход японской теннисистки Наоми Осаки — $60 млн в 2021 году, тогда она заняла 12-е место. Уже через год она была 19-й, хотя ее заработок остался почти таким же ($59,2 млн).



Из-за травм она не выходила на корт в течение большей части прошлого года, также ее отсутствие продлила беременность. В итоге она впервые с 2019 года вылетела из топ-50.



Проблемы женщин



Чтобы понять разницу между заработком мужчин и женщин, можно взглянуть на прошлогодний рейтинг. Тогда третьей по заработкам после Уильямс и Осаки стала китайская лыжница-фристайлистка Эйлин Гу. Ее состояние оценивалось в $20,1 млн — это почти вдвое ниже порога для попадания в топ-50. И с каждым годом эта планка продолжает расти.



Проблема заключается в заработках на поле, которые зависят от доходов лиг. За прошлый год стоимость всех прав на трансляции женского спорта в США составила $47,7 млн. Это, конечно, на 29% больше, чем в 2021 году. Однако сумма выглядит микроскопической по сравнению с $2,66 млрд, которые только НБА в среднем получает за свои сделки по правам с ESPN и Turner Sports. В итоге в Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) средняя зарплата составляет около $230 тыс., а в НБА $900 тыс. — это минимальная.



Женщины показывают лучшие результаты по сравнению с мужчинами в индивидуальных видах спорта, но даже в теннисе, где все четыре турнира „Большого шлема“ с 2007 года предлагают равную оплату, гендерный разрыв сохраняется на небольших соревнованиях. Например, на Открытом чемпионате Италии в этом месяце призовой фонд для женщин составил $3,9 млн, для мужчин — $8,5 млн.



Важным шагом станет чемпионат мира по футболу среди женщин, который пройдет в этом году. ФИФА заявила, что призовой фонд турнира вырастет до $150 млн, что в десять раз больше, чем в 2015 году. Однако это все еще около трети от того, что мужчины заработали на чемпионате мира в Катаре в прошлом году.



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