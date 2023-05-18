Самые высокооплачиваемые спортсмены года. Главные рекорды
Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира, а Серена Уильямс — единственной женщине в топ-50. Главные детали нового рейтинга Forbes — в материале „РБК Спорт“.
Самые высокооплачиваемые спортсмены мира по версии Forbes установили новый рекорд: 50 атлетов заработали за последний год почти $3,5 млрд (без учета налогов и гонораров агентов). Это на 16% больше по сравнению с 2022 годом, который был рекордным прежде ($2,97 млрд).
В список попали представители восьми видов спорта из 15 стран.
Большинство участников рейтинга — игроки Национальной баскетбольной ассоциации (15 спортсменов), в прошлом году их было 18. Также в топ этого года вошли 12 гольфистов. Именно в этих видах спорта одни из самых дорогих спонсорских контрактов. Кроме того, есть в списке представители футбола (10), регби (6), бокса (2), автогонок „Формулы-1“ (2), тенниса (2) и бейсбола (1).
В рейтинге учитывались доходы спортсменов с 1 мая 2022-го по 1 мая 2023 года.
Самый богатый спортсмен
Португальский форвард Криштиану Роналду возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира. За последний год он заработал $136 млн. За ним следуют футболисты Лионель Месси и Килиан Мбаппе.
Топ-10
Криштиану Роналду ($136 млн: $46 млн — зарплата, $90 млн — деньги от спонсорских и рекламных контрактов).
Лионель Месси ($130 млн: $65 млн + $65 млн).
Килиан Мбаппе ($120 млн: $100 млн + $20 млн).
Леброн Джеймс, баскетболист ($119,5 млн: $44,5 млн + $75 млн).
Сауль Альварес, боксер ($110 млн: $100 млн + $10 млн).
Дастин Джонсон, гольфист ($107 млн; $102 млн + $5 млн).
Фил Микельсон, гольфист ($106 млн: $104 млн + $2 млн).
Стефен Карри, баскетболист ($100,4 млн: $48,4 млн + $52 млн).
Роджер Федерер, теннисист ($95,1 млн: $0,1 млн + $95 млн).
Кевин Дюрант, баскетболист ($89,1 млн: $44,1 млн + $45 млн).
В конце прошлого года Роналду перешел в „Ан-Наср“ с зарплатой около $75 млн в год. При этом за последние 12 месяцев зарплата 38-летнего португальца составила $46 млн.
Роналду не первый спортсмен, который смог заработать $90 млн за пределами поля. Роджер Федерер превышал эту отметку пять раз, гольфист Тайгер Вудс — три раза, а экс-чемпион UFC Конор Макгрегор — однажды, после того как в 2021 году продал свой бренд виски Proper Twelve.
Доход от рекламы
Сумма, которую нынешние участники рейтинга получили за пределами спортивной площадки благодаря рекламным контрактам и другим бизнес-проектам, немного превысила прошлогодний показатель $1,06 млрд, который прежде являлся рекордным. В этом году он составил $1,08 млрд.
Стоит отметить, что Роджер Федерер, Криштиану Роналду, Лионель Месси, Леброн Джеймс, Стивен Карри и гольфист Тайгер Вудс попали бы в топ-50 и без учета их спортивных доходов.
Рекордная сумма от спортивной деятельности
Сумма, которую атлеты получили от спортивной деятельности в виде зарплат, премий и призовых, также стала рекордной — $2,36 млрд. В этом году спортсмены превзошли установленный в прошлом году показатель на 24% — в 2022 году он был лишь $1,91 млрд.
В Национальной баскетбольной ассоциации и Национальной футбольной лиге зарплаты растут в том числе благодаря дорожающим правам на трансляцию матчей. В то же время серия соревнований LIV Golf пытается переманивать звезд гольфа огромными премиями из PGA Tour. По данным Forbes, за последний год семь спортсменов серии LIV Golf, попавших в нынешний рейтинг, в общей сложности разбогатели на $499 млн.
Вундеркинды
Самым финансово успешным среди атлетов до 25 лет стал французский форвард „Пари Сен-Жермен“ Килиан Мбаппе. Его заработок составил $120 млн ($100 млн + $20 млн). Впервые он попал в рейтинг Forbes в 2020 году в возрасте 21 года.
После французского форварда в списке молодых миллионеров идут:
25-летний регбист Кайлер Мюррей ($70,5 млн: $67 млн + $3,5 млн);
гонщик Макс Ферстаппен ($64 млн: $60 млн + $4 млн);
футболист Эрлинг Холанд ($52 млн: $40 млн + $12 млн);
баскетболист Лука Дончич ($47,2 млн: $37,2 млн + $10 млн).
Рекордный порог для попадания в топ-50
Нижнюю планку для попадания в топ-50 установил недавно завершивший профессиональную карьеру регбист Том Брэди. Американец заработал $45,2 млн.
Годом ранее планка находилась на уровне $37,6 млн, а в 2014-м — $22,7 млн.
Самый молодой и взрослый спортсмены списка
Норвежский форвард „Манчестер Сити“ Эрлинг Холанд (22 года) стал самым молодым участником рейтинга. Возраст самого зрелого спортсмена из списка, гольфиста Фила Микельсона, — 52 года. К моменту рождения Холанда в 2000 году Микельсон уже восемь лет был профессиональным игроком в гольф.
Шестнадцать атлетов списка моложе 30 лет, только пятеро моложе 25 лет. Еще шесть участников рейтинга старше 40 лет, в том числе завершающие карьеру регбист Том Брэди, теннисисты Роджер Федерер и Серена Уильямс. Средний возраст составляет 33 года.
Новички рейтинга
В нынешний список вошли шесть спортсменов, которых не было в прошлогоднем списке, но которые попадали в списки предыдущих лет: Дастин Джонсон, Макс Шерзер, Энтони Джошуа, Дерек Карр, Аарон Дональд и Джордан Спит.
Кроме того, в рейтинге 11 новичков: Кэмерон Смит, Брукс Кепка, Кайлер Мюррей, Брайсон Дешамбо, Джон Рам, Патрик Рид, Эрлинг Холанн, Орландо Браун-младший, Лука Дончич, Скотти Шеффлер и Серхио Гарсия.
Зачастую список существенно меняется, поскольку в Национальной футбольной лиге значительная доля денег обычно выплачивается сразу же в виде бонусов при подписании контракта. Например, в 2022-м игрок клуба „Лос-Анджелес Рэмс“ Мэттью Стэффорд занял в списке 13-е место с общим доходом $72,3 млн ($69,8 млн + $2,5 млн). За последний год заработок Стэффорда упал до $27,5 млн.
Самый низкий заработок на турнире
Самый низкий показатель заработка на поле в топ-50 — у Роджера Федерера. Единственным турниром, в котором он участвовал за прошедший год, был сентябрьский Кубок Лейвера, где он заработал $125 тыс.
Еще меньше, чем Федерер, на спортивной площадке заработал Тайгер Вудс — всего $59 560. Однако в доход от спортивной деятельности засчитан его бонус в размере $15 млн, который поступает от PGA Tour за популяризацию турнира.
Единственная женщина в списке
Теннисистка Серена Уильямс за год заработала $45,3 млн и стала единственной женщиной в списке, заняв 49-е место. Вероятнее всего, Уильямс попала в список в последний раз, поскольку в августе она заявила Vogue, что готова уйти из тенниса, чтобы сосредоточиться на своей семье. Накануне она сообщила о беременности вторым ребенком.
Уильямс за последние девять лет шесть раз входила в число 50 лучших, заработав с начала профессиональной карьеры в 1995 году более $470 млн.
На этот раз никто из женщин не составил Уильямс компанию. С 2012 года помимо американки в топ входили теннисистки Наоми Осака, Мария Шарапова и Ли На. А в 2017, 2018 и 2019 годах в списке топ-50 не было ни одной женщины.
Рекордным заработком для женщин-спортсменок являлся
Рекордным заработком для женщин-спортсменок являлся доход японской теннисистки Наоми Осаки — $60 млн в 2021 году, тогда она заняла 12-е место. Уже через год она была 19-й, хотя ее заработок остался почти таким же ($59,2 млн).
Из-за травм она не выходила на корт в течение большей части прошлого года, также ее отсутствие продлила беременность. В итоге она впервые с 2019 года вылетела из топ-50.
Проблемы женщин
Чтобы понять разницу между заработком мужчин и женщин, можно взглянуть на прошлогодний рейтинг. Тогда третьей по заработкам после Уильямс и Осаки стала китайская лыжница-фристайлистка Эйлин Гу. Ее состояние оценивалось в $20,1 млн — это почти вдвое ниже порога для попадания в топ-50. И с каждым годом эта планка продолжает расти.
Проблема заключается в заработках на поле, которые зависят от доходов лиг. За прошлый год стоимость всех прав на трансляции женского спорта в США составила $47,7 млн. Это, конечно, на 29% больше, чем в 2021 году. Однако сумма выглядит микроскопической по сравнению с $2,66 млрд, которые только НБА в среднем получает за свои сделки по правам с ESPN и Turner Sports. В итоге в Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) средняя зарплата составляет около $230 тыс., а в НБА $900 тыс. — это минимальная.
Женщины показывают лучшие результаты по сравнению с мужчинами в индивидуальных видах спорта, но даже в теннисе, где все четыре турнира „Большого шлема“ с 2007 года предлагают равную оплату, гендерный разрыв сохраняется на небольших соревнованиях. Например, на Открытом чемпионате Италии в этом месяце призовой фонд для женщин составил $3,9 млн, для мужчин — $8,5 млн.
Важным шагом станет чемпионат мира по футболу среди женщин, который пройдет в этом году. ФИФА заявила, что призовой фонд турнира вырастет до $150 млн, что в десять раз больше, чем в 2015 году. Однако это все еще около трети от того, что мужчины заработали на чемпионате мира в Катаре в прошлом году.
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