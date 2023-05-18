ВИДЕО | Правительство рассказало о новых решениях

Каллас начала с рассказа о своем визите в Данию. Она отметила, что присутсвие датских военных в Эстонии усиливает безопасность в регионе. Сотрудничество в сфере безопасности следует развивать.

Премьер-министр подняла тему обхода антироссийских санкций. „Мы не можем допустить, чтобы российские санкций обходили через третьи страны“. Большинство эстонских компаний придерживаются санкционных ограничений, но контроль необходимо увеличить. У нас резко увеличился товарообмен с некоторыми странам, например Кыргызстаном. Санкции призваны положить конец войне, и мы должны решать этот вопрос.

Каллас сообщила, что правительство утвердило исключение из санкционного режима, в соответствии с которым студенты, врачи и ученые, прибывшие в Эстонию до начала полномасштабной агрессии России против Украины, могут ходатайствовать о новом виде на жительство. Более подробно об этом читайте ЗДЕСЬ.

Цахкна со своей стороны добавил, что Эстония всегда имела одну из наиболее активных позиций в вопросе антироссийский санкций. В новом пакете есть много предложений от Эстонии, в том числе по предотвращению обхода санкций. Украинцы защищают и нашу свободу в том числе, поэтому мы должны сделать все, чтобы не подкармливать российскую военную машину, отметил министр.

Говоря о санкционном исключении, о котором сегодня сообщило правительство, он подчеркнул, что речь ни в коем случае не идет об ослаблении санкционной политики, поскольку эти люди уже были в Эстонии до начала полномасштабной войны. Каждый случай будет рассматриваться отдельно.