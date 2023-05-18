ВИДЕО | Правительство рассказало о новых решениях(2)
В 12 часов в Доме Стенбока состоялась пресс-конференция правительства, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр иностранных дел Маргус Цахкна и министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.
Каллас начала с рассказа о своем визите в Данию. Она отметила, что присутсвие датских военных в Эстонии усиливает безопасность в регионе. Сотрудничество в сфере безопасности следует развивать.
Премьер-министр подняла тему обхода антироссийских санкций. „Мы не можем допустить, чтобы российские санкций обходили через третьи страны“. Большинство эстонских компаний придерживаются санкционных ограничений, но контроль необходимо увеличить. У нас резко увеличился товарообмен с некоторыми странам, например Кыргызстаном. Санкции призваны положить конец войне, и мы должны решать этот вопрос.
Каллас сообщила, что правительство утвердило исключение из санкционного режима, в соответствии с которым студенты, врачи и ученые, прибывшие в Эстонию до начала полномасштабной агрессии России против Украины, могут ходатайствовать о новом виде на жительство. Более подробно об этом читайте ЗДЕСЬ.
Цахкна со своей стороны добавил, что Эстония всегда имела одну из наиболее активных позиций в вопросе антироссийский санкций. В новом пакете есть много предложений от Эстонии, в том числе по предотвращению обхода санкций. Украинцы защищают и нашу свободу в том числе, поэтому мы должны сделать все, чтобы не подкармливать российскую военную машину, отметил министр.
Говоря о санкционном исключении, о котором сегодня сообщило правительство, он подчеркнул, что речь ни в коем случае не идет об ослаблении санкционной политики, поскольку эти люди уже были в Эстонии до начала полномасштабной войны. Каждый случай будет рассматриваться отдельно.
Ляэнеметс сообщил в свою очередь, что с целью борьбы с преступностью и терроризмом планируется создать единую базу пассажиров, передвигающихся на самолетах в шенгенской зоне. Он привел в пример инцидент, который произошел недавно в Эстонии. „Эстонские пограничники выявили человека, который ранее имел нездоровую склонность к маленьким мальчикам. Он попытался сесть в самолет с несовершеннолетним мальчиком. При проверке выяснилось, что речь идет о попытке похищения человека“, - рассказал министр. Мужчина пытался вывезти украинского мальчика, который до этого никогда не летал на самолете и мечтал об этом.
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