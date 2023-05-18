Ощущение „запрограммированности“ неудачи: как проходит Лига чемпионов для „Реала“

„Реал“ как „Голден Стэйт“: в прошлом сезоне добился очередного успеха, в основном за счет старой гвардии, которая уже побеждала в главном турнире не раз и не два. В межсезонье супер изменений решили не делать, рассчитывая, что старики не слишком просядут, а молодежь где-то добавит.

В целом, сезон отыграли без рвения, но в плей-офф чуть прибавили, но в итоге вылетели без шансов на поле соперника. Кто-то после четырёх поражений, кто-то после четырёх голов, но общее ощущение „запрограммированности“ неудачи одинаковое. Карлетто ещё и в стиле НБАшных тренеров при выносах задолго до финального свистка снял свою гениальную пару не самых физически мощных ребят, которые сделали эту командой „этой командой“.

Для полноты параллелей не хватает разве что новостей о том, что перед стартом сезона Бензема „набил морду“ Винисиус, но схожий этап они уже прошли несколько лет назад. „Брат, не пасуй ему. Он играет против нас“, вот это вот всё. Хотя, может, и не прошли: даром что ли у Карима повязка на руке уже который год. Так и вижу, как Винисиус с Родриго жалуются пришедшим на тренировку журналистам в стиле тех крокодильчиков из анекдота „Вы бы знали, как он нас“. Но „Реал“ сегодня обыграли намного сильнее, до чёрно-синих цветов формы будущего соперника „Сити“ по финалу.

Впрочем, всё это уже было в первый заход Карлетто: триумф в первый сезон и „отползание“ на фоне усталости во втором. Стив Керр в 2016-м на второй сезон вот отлетел тоже в итоге от соперника, который за год до того был слабее. Будет совсем смешно, если в итоге КейДилиан перейдёт в состав команды, которая прибила его в плей-офф.