Экономика
22.05.2023, 08:05

ОТВЕЧАЕТ НОТАРИУС | Как с максимальной для себя выгодой оформить договор дарения?

 
Priidu Pärna
notar, Omanike Keskliidu juhatuse liige
ФОТО: Ground Picture | Shutterstock

Читательница Maaleht интересуется, как оформить дарственную на квартиру так, чтобы это было максимально выгодно для нее.

Я старый человек, имею квартиру в одном поселке. Все необходимые улучшения-обновления (спасательный департамент, электричество, печные работы), которые еще нужно сделать, помимо тех, что делает квартирное товарищество, начинают давить на меня в финансовом плане. Если бы я оформила договор дарения в пользу внука моего покойного мужа (у меня самой детей нет), то как составить договор дарения так, чтобы получить от этого максимальную выгоду?

Могу ли я указать в договоре дарения, что он должен ухаживать за мной?

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