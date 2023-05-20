ПОДКАСТ | LEGO — не только игрушка! Юные робототехники из Ыйсмяэского русского лицея покоряют мир
Ежегодно во многих странах мира, в том числе и в Эстонии, проходят соревнования по робототехнике FIRST LEGO League. Лучшие команды от каждой из стран-участниц встречаются на международных соревнованиях в Хьюстоне, Рио-де-Жанейро, Марокко, на Кипре... Учащиеся таллиннского Ыйсмяэского русского лицея и школы робототехники DigiRobo в составе команды Heroes of Tomorrow уже в течение нескольких лет путешествуют по миру: в прошлом году они ездили представлять нашу страну в Бразилию, в этом году — в США, до пандемии коронавируса они бывали в России. Участники команды Аня и Денис рассказали RusDelfi в подкасте „Вопросы“, каково это — противостоять лучшим из лучших.
В команде Heroes of Tomorrow пять человек. Роботов ребята собирают из специальных образовательных наборов LEGO, которые в обычных магазинах не продаются. После сборки робота нужно запрограммировать, отладить работу его датчиков, подготовить для него дополнительное оборудование.
На соревнованиях FIRST LEGO League оценивается четыре категории: игра роботов, дизайн робота, то, как команда соблюдает основные ценности соревнований, и подготовленный командой проект. К соревнованиям дети готовятся в течение нескольких месяцев.
Игра роботов — это часть соревнований, которая проходит на специально подготовленном организаторами поле. У робота, который должен быть автономным, есть две с половиной минуты, чтобы выполнить различные миссии: что-то повернуть, куда-то что-то отвезти, какой-то элемент задвинуть, а какой-то сбросить. Чем больше выполнено миссий, тем больше очков получает команда.
Ежегодно организаторы выбирают и тему соревнований: это может быть защита животных, спорт, космические программы, переработка мусора, грузоперевозки. Тема сезона 2022-2023 была очень актуальной — „Энергозаряд“ — всё, что связано с электричеством, его производством, транспортировкой и финансированием. При подготовке проекта дети должны обозначить какую-либо связанную с темой сезона проблему и придумать для нее оригинальное решение. Heroes of Tomorrow изучали работу электромобилей и возможность использования излишков электроэнергии в быту.
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