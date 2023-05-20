ПОДКАСТ | LEGO — не только игрушка! Юные робототехники из Ыйсмяэского русского лицея покоряют мир

Ежегодно во многих странах мира, в том числе и в Эстонии, проходят соревнования по робототехнике FIRST LEGO League. Лучшие команды от каждой из стран-участниц встречаются на международных соревнованиях в Хьюстоне, Рио-де-Жанейро, Марокко, на Кипре... Учащиеся таллиннского Ыйсмяэского русского лицея и школы робототехники DigiRobo в составе команды Heroes of Tomorrow уже в течение нескольких лет путешествуют по миру: в прошлом году они ездили представлять нашу страну в Бразилию, в этом году — в США, до пандемии коронавируса они бывали в России. Участники команды Аня и Денис рассказали RusDelfi в подкасте „Вопросы“, каково это — противостоять лучшим из лучших.