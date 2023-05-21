„Ребенку стало плохо после воды!“ Жидкость, содержащая кофеина больше, чем энергетический напиток, продается как вода

„Напитки под маркой Belief сейчас очень популярны среди учеников основной школы. Некоторые дети понимают, что, по сути, это кофе, но большинство не осознает этого. Насколько я могут судить, родители не интересуются тем, что пьют и едят их дети. Я вижу, как по утрам в школу приходят не выспавшиеся дети, испытывающие предельную усталость. Конечно, я не могу на 100 процентов утверждать, что их состояние вызвано тем, что они пили воду Belief или другие энергетические напитки, но, видя, какой популярностью пользуется у школьников Belief, я не удивляюсь, что после такого количества кофеина они не могут спать по ночам“, - сказала работающая в основной школе в волости Харку учителем Аве (полное имя известно редакции — Т. Й.)