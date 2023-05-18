Безумию на парковке т/ц Ülemiste конец: автолюбители должны будут согласовывать свои действия с полицией

Уже много лет каждый четверг автолюбители собираются на стоянке торгового центра Ülemiste. Скромно начинавшаяся традиция сегодня превратилась в массовое мероприятие, поэтому его несогласованное продолжение больше не представляется возможным.

„Для центра Ülemiste самым важным, безусловно, является безопасность таких мероприятий“, - пояснил решение руководитель центра Ülemiste Гуйдо Пярнитс.

С годами мероприятия ENR выросли до таких масштабов, что права на ошибку больше нет. Проведенный полицией анализ рисков показывает, что, если дрифтинг будет продолжаться в нынешнем виде, аварии неизбежны – вопрос только в том, когда произойдет первый инцидент с серьезными последствиями. Имевшее место в прошлом году происшествие, когда задняя часть энергично нарезавшего круги автомобиля врезалась в публику, также дает представление о потенциальных проблемах. К счастью, в тот раз, насколько нам известно, все обошлось и серьезных травм никто не получил.

Пярнитс добавил, что помимо безопасности важным аспектом является также комфорт клиентов и сотрудников центра Ülemiste, который, к сожалению, не обеспечивается во время мероприятий, организованных по нынешней схеме.