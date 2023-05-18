Информатор по делу НКО „Слава Украине“: Йоханна-Мария Лехтме и Геннадий Васькив состояли в отношениях

„Йоханна говорит, что не состояла в связи с Геннадием, но это не так. Они были не просто друзья, я узнал об этом в мае в Днепропетровске, когда они жили в одном номере в гостинице“, - сказала Чернов в передаче ERR.

„В то время Марта (жена брата Геннадия) работала в НКО „Слава Украине“. Мы как-то говорили с ней об этом, и я сказал, что шокирован, ведь у Геннадия семья. Мы говорили с ней об этом, и она поинтересовалась, неужели я не знал об этом. Я ответил, что теперь знаю, и она сказала, что они тоже в шоке от того, что происходит“, - сказал Чернов.

„У них была связь. Вот и все. Они вместе отдыхали, строили планы на будущее. И после этого говорить, что она ничего не знала, это вообще… Нет, она все знала [о злоупотреблениях пожертвованиями]“, - сказал Чернов.

Как мы уже писали ранее, по словам Чернова, генеральный директор Йоханна-Мария Лехтме знала о нецелевом использовании эстонских пожертвований.

Хотя до сих пор глава НКО „Слава Украины“ Йоханна-Мария Лехтме утверждала, что не знала о схемах компании IC Construction и Геннадия Васькива, Чернов говорит, что это не так.

„Она реально все знала. [...] Она знала, что машины, которые покупает Максим, плохого качества. Конечно знала, я об этом говорил. Про фудбоксы все знала“, - сказал Чернов.

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