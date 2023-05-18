ФОТО | Женская сборная Эстонии по футболу проиграла действующим чемпионкам Европы

В игре, которая проходила перед 630 зрителями на стадионе „Кадриорг“, немецкие футболистки забили первый гол на 6-й минуте. Отличилась Эстрелла Мерино Гонсалес.

На 39-й минуте Лайла Портелла сделала счет 2:0, а на 45-й Мелина Фабьенн Уолхайм забила третий мяч.

Последние два мяча были забиты на последних минутах матча, когда сначала забила Делис Бобой, а затем Марина Шольц реализовала пенальти.

Последняя, третья игра в группе женской сборной Эстонии состоится 20 мая на стадионе „А. Ле Кок Арена“ против Испании.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.