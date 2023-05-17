ФОТО | Невероятная история: птица попросила помощи у человека, чтобы спасти подругу!

Трогательные истории о том, как звери и птицы призывают людей помочь другим животным или даже людям, время от времени появляются в прессе. Подобный случай произошел и в Йыхви в начале этой недели.

Фотограф-любитель Сергей Листов заметил сидящую неподалеку черную мухоловку, когда пил кофе на улице во время перерыва на работе. Птица находилась всего в метре от него и не улетела. „Она смотрела на меня и словно говорила: помоги, сделай что-нибудь! - рассказывает он. - Только тогда я заметил, что примерно в 20 сантиметрах от меня под металлической конструкцией здания застрял скворец“.