ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (448-й день) | Зерновая сделка продлена на два месяца. ВСУ сообщают об успехах в районе Бахмута. Россия заблокировала счета финского посольства

О решении стало известно по итогам встречи премьеров двух стран Риши Сунака и Марка Рюгге в ходе саммита Совета Европы в Исландии.

По словам Захаровой, финские власти предписали российским миссиям пользоваться услугами только одного банка.

„Мы подтверждаем факт введения в России ограничений на использование счетов посольством Финляндии и финским генеральным консульством в Санкт-Петербурге. Эти действия являются зеркальным ответом на аналогичные ограничения в отношении российских загранучреждений в этой стране“, - цитирует агентство Интерфакс заявление официальной представительницы МИД России Марии Захаровой на брифинге в среду.

Министерство иностранных дел России заявило, что заморозка счетов финских посольства и консульства, на которую сегодня публично пожаловалась Финляндия - это ответ на ограничения, которые финские власти наложили на российское посольство в Хельсинки.

„Счета финских посольств в России заморожены, и в настоящее время ими нельзя пользоваться“, - сказал он, добавив, что дипмиссия использовала свои денежные резервы для оплаты счетов.

Глава МИД страны Пекка Хаависто сказал журналистам, что банковские счета финских посольства и консульства перестали работать 27 апреля.

Российская сторона без объяснения причин заморозила счета посольства и консульства Финляндии в России, сообщает министерство иностранных дел Финляндии.

По данным следствия, российские силы обстреляли поселок около 16:00 17 мая. Один из снарядов упал вблизи магазина, где находились местные жители.

По последним данным, из-за обстрела поселка в Херсонской области погибли три человека — пятилетний мальчик и два мужчины, сообщает Генпрокуратура Украины. Ранены два человека — один мужчина и несовершеннолетний юноша.

Польша не готова передать Украине истребители F-16

Об этом заявил президент страны Анджей Дуда. При этом он подчеркнул, что Варшава поставила Киеву „почти все“ свои МиГ-29.

Постредство Польши в ЕС 11 мая сообщало, что Украине переданы 14 истребителей МиГ-29 из 28 обещанных.

Германия заявила, что не может играть „активную роль“ в закупке истребителей F-16 для Киева

Германия не располагает военным оборудованием или возможностями для обучения, чтобы принять участие в инициативе Великобритании и Нидерландов по поставке Украине истребителей F-16, заявил министр обороны Германии Борис Писториус. Об этом пишет Sky News.

„Мы не можем играть активную роль в таком альянсе, в такой коалиции, потому что у нас нет ни возможностей для обучения, ни компетенции, ни самолетов“, — сказал Писториус в Берлине после встречи со своим британским коллегой Беном Уоллесом.

ISW: Россия пытается усилить наступательные операции в Бахмуте на фоне ограниченных атак Украины в районе города

Российские войска, вероятно, решили усилить тактические наступательные действия в районе Бахмута, в то время как Украина сосредоточилась на ограниченных и локальных контратаках, пишет в своем ежедневном обзоре американский Институт изучения войны (ISW).

По оценке ISW, Украина проводит гораздо более ограниченные операции в районе Бахмута - по сравнению с российскими силами, которые по-прежнему сосредотачивают основные усилия на захвате города.

Генштаб ВСУ: на войне погибли 200 тысяч российских военнослужащих

Как утверждается в утренней сводке от 17 мая, за прошедшие сутки были убиты 610 военнослужащих, а общее количество погибших российских военных с 24 февраля 2022 года составляет 200 590 человек.

Венгрия заблокировала выделение 500 миллионов евро военной помощи Украине

Деньги предполагалось выделить из Европейского фонда мира.