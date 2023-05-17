ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (448-й день) | Зерновая сделка продлена на два месяца. ВСУ сообщают об успехах в районе Бахмута. Россия заблокировала счета финского посольства
Подводим итоги 447-го дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
В результате обстрела Херсонской области погиб ребенок, заявил руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.
По последним данным, из-за обстрела поселка в Херсонской области погибли три человека — пятилетний мальчик и два мужчины, сообщает Генпрокуратура Украины. Ранены два человека — один мужчина и несовершеннолетний юноша.
По данным следствия, российские силы обстреляли поселок около 16:00 17 мая. Один из снарядов упал вблизи магазина, где находились местные жители.
МИД Финляндии: Россия заблокировала счета финского посольства
Российская сторона без объяснения причин заморозила счета посольства и консульства Финляндии в России, сообщает министерство иностранных дел Финляндии.
Глава МИД страны Пекка Хаависто сказал журналистам, что банковские счета финских посольства и консульства перестали работать 27 апреля.
„Счета финских посольств в России заморожены, и в настоящее время ими нельзя пользоваться“, - сказал он, добавив, что дипмиссия использовала свои денежные резервы для оплаты счетов.
МИД России: заморозка счетов дипмиссий Финляндии - это ответная мера
Министерство иностранных дел России заявило, что заморозка счетов финских посольства и консульства, на которую сегодня публично пожаловалась Финляндия - это ответ на ограничения, которые финские власти наложили на российское посольство в Хельсинки.
„Мы подтверждаем факт введения в России ограничений на использование счетов посольством Финляндии и финским генеральным консульством в Санкт-Петербурге. Эти действия являются зеркальным ответом на аналогичные ограничения в отношении российских загранучреждений в этой стране“, - цитирует агентство Интерфакс заявление официальной представительницы МИД России Марии Захаровой на брифинге в среду.
По словам Захаровой, финские власти предписали российским миссиям пользоваться услугами только одного банка.
Великобритания и Нидерланды договорились создать коалицию, чтобы обеспечить Украину истребителями F-16
О решении стало известно по итогам встречи премьеров двух стран Риши Сунака и Марка Рюгге в ходе саммита Совета Европы в Исландии.
Польша не готова передать Украине истребители F-16
Об этом заявил президент страны Анджей Дуда. При этом он подчеркнул, что Варшава поставила Киеву „почти все“ свои МиГ-29.
Постредство Польши в ЕС 11 мая сообщало, что Украине переданы 14 истребителей МиГ-29 из 28 обещанных.
Германия заявила, что не может играть „активную роль“ в закупке истребителей F-16 для Киева
Германия не располагает военным оборудованием или возможностями для обучения, чтобы принять участие в инициативе Великобритании и Нидерландов по поставке Украине истребителей F-16, заявил министр обороны Германии Борис Писториус. Об этом пишет Sky News.
„Мы не можем играть активную роль в таком альянсе, в такой коалиции, потому что у нас нет ни возможностей для обучения, ни компетенции, ни самолетов“, — сказал Писториус в Берлине после встречи со своим британским коллегой Беном Уоллесом.
ISW: Россия пытается усилить наступательные операции в Бахмуте на фоне ограниченных атак Украины в районе города
Российские войска, вероятно, решили усилить тактические наступательные действия в районе Бахмута, в то время как Украина сосредоточилась на ограниченных и локальных контратаках, пишет в своем ежедневном обзоре американский Институт изучения войны (ISW).
По оценке ISW, Украина проводит гораздо более ограниченные операции в районе Бахмута - по сравнению с российскими силами, которые по-прежнему сосредотачивают основные усилия на захвате города.
Генштаб ВСУ: на войне погибли 200 тысяч российских военнослужащих
Как утверждается в утренней сводке от 17 мая, за прошедшие сутки были убиты 610 военнослужащих, а общее количество погибших российских военных с 24 февраля 2022 года составляет 200 590 человек.
Венгрия заблокировала выделение 500 миллионов евро военной помощи Украине
Деньги предполагалось выделить из Европейского фонда мира.
„Венгрия не согласна с тем, что Евросоюз наряду с другими существующими инструментами использует Европейский фонд мира исключительно в отношении Украины, поскольку это не позволяет направлять достаточные средства на продвижение интересов ЕС в других областях“, — заявили в пресс-службе венгерского правительства.
Военные РФ обстреляли реанимацию в Бериславе Херсонской области
Как сообщают в ОВА, пациенты и работники больницы не пострадали.
Эрдоган заявил, что соглашение об экспорте украинского зерна продлили на два месяца
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Россия согласна продлить соглашение, которое позволяет Украине перевозить зерно через Черное море.
„Черноморскую зерновую сделку продлили еще на два месяца“, — приводит „Анадолу“ слова президента Турции.
Текущее соглашение истекало 18 мая. Ранее Bloomberg писал со ссылкой на источники, что стороны согласовали детали соглашения. Пока что они не раскрывались.
В прошлый раз, когда действие сделки истекло в марте 2023 года, Россия также согласилась продлить ее только на 60 дней, а не на 120, как предполагало соглашение.
Россия и Украина пока это не комментировали.
Южная Корея предоставит Украине помощь на 130 миллионов долларов
Соответствующее соглашение было подписано в ходе визита в Сеул главы Минэкономики Украины Юлии Свириденко.
В Украине заявили о намерении отгородиться от России 100-километровой зоной безопасности
Одним из главных условий завершения войны в Украине станет создание демилитаризованной зоны с Россией шириной не менее 100 километров, заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
„Вопрос окончания войны — это создание демилитаризованной зоны. Это наша цель“, — сказал Буданов в интервью YouTube-каналу „Исландия“. По его словам, дистанция в 100 км является „абсолютно правильной“, так как с нее будет невозможно поражение „обычными средствами“.
Буданов отметил, что политическая модель в России вряд ли изменится даже после ухода президента Владимира Путина, поэтому подобная демилитаризованная зона — необходимая мера защиты, в том числе от нового „тирана с амбициями“.
Зенитный ракетный комплекс Patriot получил минимальные повреждения после российского удара по Киеву
Об этом CNN сообщили три неназванных американских чиновника. Один из них назвал повреждения „незначительными“. Сама система, по словам источников, по-прежнему работоспособна, а один из важных элементов — радарный компонент — не получил повреждений. Американские чиновники не считают, что Patriot придется выводить из Украины для ремонта.
Сенат Франции признал Голодомор геноцидом народа Украины
Сенат Франции (верхняя палата парламента) принял резолюцию, в которой объявил Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. 327 сенаторов проголосовали за, 16 выступили против, сообщается на сайте сената.
Решение сенаторов приветствовал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. „Я благодарен французским сенаторам за это историческое голосование, которое восстанавливает справедливость и чтит память миллионов жертв. Такие преступления никогда не должны повторяться и никогда не должны быть забыты“, — заявил Кулеба.
„Укроборонпром“ и немецкий оборонный холдинг Rheinmetall подписали соглашение о партнерстве и создании совместного предприятия.
„По соглашению, основой и первым шагом для сотрудничества будет техническое обслуживание и ремонт бронированной техники, переданной Украине. Далее партнеры имеют намерение совместно производить продукцию Rheinmetall в Украине, а также совместно разрабатывать перспективные образцы вооружений и военной техники на базе новосозданного совместного предприятия с участием украинских и немецких специалистов“, — сообщили в „Укроборонпроме“