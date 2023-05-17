„Дерзкая“ Финляндия отгородилась от России… „садовым заборчиком“: российские хакеры устроили кибератаку на финские порты(2)
Веб-сайт порта Хельсинки стал объектом DDoS-атаки (“отказ в обслуживании“). Об этом портовый оператор сообщил в Twitter.
На момент написания новости интернет-страница столичного порта была недоступна.
Российская хакерская группировка NoName057(16) сообщила в своем Telegram-канале, что она стоит за кибератакой на сайт порта.
Причиной DDoS-атаки может быть строительство забора на границе с Россией.
"„Дерзкая“ Финляндия отгородилась от России… “садовым заборчиком“! [...] Наша команда, в свою очередь, сегодня будет дерзко „отгораживать“ интернет-инфраструктуру этой страны от реальной деятельности“, – говорится в сообщении российских хакеров.
Группа NoName057(16) сообщила в Telegram, что она также атаковала сайт порта Наантали. В данный момент ресурс тоже не работает должным образом. В данный момент не открываются англоязычные страницы порта.
Вечером кибератаке также подверглись страницы портов Вааса, Пори и Ханко.
Эта российская хакерская группа утверждает, что в августе 2022-го и в апреле этого года осуществила DDos-атаку на веб-сайт парламента. NoName057(16) объявили, что они также несут ответственность за атаки на сайты VTT, HSL и главы исполнительного кабинета министров Санны Марин.
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