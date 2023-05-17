ФОТО | На ЛГБТ-митинге в Таллинне не обошлось без провокаций(6)
Много радужных лент, одежды, украшений и, конечно же, флагов. Вечером 17 мая в парке Таммсааре прошел митинг, посвящений Международному дню борьбы с гомофобией, бифобией и трансфобией. В центре Таллинна собрались более ста человек, чтобы привлечь внимание к негативному отношению, а часто и ненависти в отношении ЛГБТК-сообщества и продемонстрировать солидарность с квир-людьми из Украины и в Украине, а также с квир-сообществами в тоталитарных странах, чья жизнь и борьба за равенство криминализированы. Не обошлось данное мероприятие и без провокаций.
„Физического насилия не было“
С самого начала мероприятия из разных уголков парка к участникам стали подходить группы подростков и громко кричать: „Пи..ры“. Все это сопровождалось смехом, улюлюканием и съемкой на мобильные телефоны. Также молодые люди ездили вокруг собравшихся на электросамокате с большим провокационным плакатом.
„Эти молодые люди еще стреляли в собравшихся водными пистолетами и ведут себя крайне агрессивно, - не скрывают волнения организаторы, пытаясь дозвониться в полицию. - Сегодня здесь собралась достаточно уязвимая группа людей“.
RusDelfi отправил запрос в полицию, где ответили, что в 18:01 организатор мероприятия сообщил, что шесть человек пришли помешать их демонстрации. „Организаторы попросили полицию не допустить эскалации конфликта. В настоящее время сотрудники патрульной полиции находятся на месте и общаются с людьми, которые вели себя вызывающе. Физического насилия не было“, - отметили в полиции.
„Я — за современный мир, без предрассудков“
Молодой человек с яркими макияжем и накладными ресницами, представившийся Стефаном, делится с журналистом RusDelfi, что хотя сам и не является представителем ЛГБТ-сообщества, но таким способом решил поддержать всех пришедших. „Я — за современный мир, без предрассудков. Мои родные — старой закалки и не всегда понимают молодежь. Своим примером я показываю, что мы все — равны. И все имеем право самовыражаться как хотим“.
Про то, что очень важно не бояться и не стесняться выйти в парк или на улицу и быть собой, говорили многие присутствующие.
„Мы видим, что Эстония еще не до конца готова к тому, чтобы видеть радужные флаги, нестандартную внешность и проявление себя. Но радует, что наше правительство идет в ногу со временем“, — говорит пришедшая на митинг Агата.
„Однополые браки ничего у меня не отнимут“
„Хотя чуть больше половины граждан Эстонии поддерживает право однополых пар на вступление в брак, отстаивание прав ЛГБТ не начинается и не заканчивается только браком. Нынешние публичные дебаты в Эстонии о правах ЛГБТ вновь показали целый спектр гомофобных и трансфобных предубеждений и страхов, на которые стоит обратить внимание“, — считает квир-активист и участник проекта Q-Space Хейнрих Сепп.
Во время митинга представитель молодой фракции реформисткой партии Андрей Тирихов дал ответ тем политикам, которые выступали против закона. „Я - гетеросексуальный мужчина, и право на заключение однополых браков ничего у меня не отнимет“.
Многие пришедшие на митинг также с воодушевлением делились, что поддерживают возможность заключения однополых браков. Как и свободу выражения себя.
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