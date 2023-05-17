Новости Эстонии
17.05.2023, 18:58

Урмас Рейнсалу тоже баллотируется на пост председателя партии Isamaa: „Наша скамейка запасных не такая уж короткая“

 (5)
Урмас Рейнсалу
Урмас Рейнсалу
ФОТО: Margus Pahv | Delfi Meedia

Депутат Рийгикогу и член партии Isamaa Урмас Рейнсалу подтвердил Delfi, что в июне будет баллотироваться на пост председателя партии.

„Настало время для новой главы в истории такой большой и уважаемой политической партии“, - прокомментировал свое выдвижение Рейнсалу. По словам Рейнсалу, он благодарен нынешнему председателю партии Хелиру-Вальдору Сеэдеру за его вклад, но теперь партия Isamaa должна расширить свое влияние в обществе.

Рейнсалу сказал, что, по его мнению, Эстонии нужны консервативные взгляды партии Isamaa, и что под его руководством партия продолжит отстаивать принципы своей внешней политики и политики безопасности.

Оставить комментарий Читать комментарии (5)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии