Правда ли, что у Аллы Пугачёвой украли дорогие часы на похоронах Юдашкина?
В начале мая 2023 года в блогах и СМИ появились сообщения о том, что Алла Пугачёва стала жертвой кражи, когда пришла прощаться с модельером Валентином Юдашкиным. Мы решили проверить, так ли это.
Новость о краже на похоронах стала распространяться с 7 мая. Как сообщалось, Алла Пугачёва якобы обратилась с заявлением в Кунцевский отдел МВД в связи с пропажей наручных часов Hublot стоимостью 2 млн руб. Также приводилась прямая речь певицы: „Эти часы мне подарили на позапрошлый день рождения выпускники „Фактора А“. А вчера во время похорон Валентина Юдашкина на Троекуровском я заметила, что они пропали“. Об этом написали некоторые СМИ: „Экспресс-газета», „Блокнот», „ТСН». Широко разошлась новость в Telegram: о пропавших часах Пугачёвой сообщили, в частности, Telegram-каналы „ТрухаУкраина» (1,1 млн просмотров на момент публикации), „Наблюдатель» (225 000), „Первый патриотический» (218 000), „Tynu40k Goblina (oper.ru)» (214 000), Ateo Breaking (203 000) и Voblya (172 000).
Первый пост про часы Пугачёвой появился 7 мая в 12:40 по московскому времени в Telegram-канале „Империя очень зла». В тексте сообщения был фрагмент, который многие российские Telegram-каналы и СМИ предпочли не цитировать, а украинские, наоборот, заострили на нём внимание: „Я почти ни с кем не контактировала. Буквально ко мне подошли два-три человека, включая Дмитрия Пескова. Он не в курсе, говорит, что ему ничего не известно“.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков и правда подошёл к Алле Пугачёвой на похоронах модельера Валентина Юдашкина. Он поздоровался с певицей и поцеловал ей руку.
На эту встречу на похоронах обратили внимание прежде всего из-за того положения, в котором оказалась певица и её муж Максим Галкин после широкомасштабного вторжения российских войск в Украину. Галкин в первый же день войны публично осудил действия России, после чего они с Пугачёвой уехали из страны. Впоследствии в Генпрокуратуру РФ поступил донос на Аллу Пугачёву с требованием проверить, не финансирует ли она ВСУ, а в Госдуме РФ эту инициативу приветствовали. Максима Галкина же включили в список „иноагентов“.
Но в сообщении Telegram-канала „Империя очень зла» Песков упомянут в одном абзаце с часами Hublot не случайно. Ещё в 2015 году политик Алексей Навальный и его соратники опубликовали расследование о часах стоимостью 37 млн руб., в которых Песков появился на собственной свадьбе. Позже пресс-секретарь президента оправдывался, что часы ему подарила жена.
Таким образом, в первой же публикации можно было заметить сатирический подтекст. Через сутки после этого поста СМИ обратились за комментариями к официальному представителю Аллы Пугачёвой. Тот ответил: „Этой истории не было, ни в полицию Алла Борисовна не обращалась, ни публичных комментариев кому-либо не давала, видимо, некоторые недобросовестные СМИ выдумали её комментарии (как и всю историю в целом)“. После этого автор Telegram-канала не раз дала понять, что сама придумала шутку про пропажу часов у Пугачёвой. К тому же в описании канала указано прямым текстом: „Осторожно, возможен фейк и жёсткая сатира. Написанное является художественным вымыслом, все совпадения случайны“. Сатирические посты в этом Telegram-канале не раз распространялись в блогах и в СМИ, но уже безо всякой иронии.
Итог: Сатирические новости