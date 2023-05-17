Правда ли, что у Аллы Пугачёвой украли дорогие часы на похоронах Юдашкина?

Новость о краже на похоронах стала распространяться с 7 мая. Как сообщалось, Алла Пугачёва якобы обратилась с заявлением в Кунцевский отдел МВД в связи с пропажей наручных часов Hublot стоимостью 2 млн руб. Также приводилась прямая речь певицы: „Эти часы мне подарили на позапрошлый день рождения выпускники „Фактора А“. А вчера во время похорон Валентина Юдашкина на Троекуровском я заметила, что они пропали“. Об этом написали некоторые СМИ: „Экспресс-газета», „Блокнот», „ТСН». Широко разошлась новость в Telegram: о пропавших часах Пугачёвой сообщили, в частности, Telegram-каналы „ТрухаУкраина» (1,1 млн просмотров на момент публикации), „Наблюдатель» (225 000), „Первый патриотический» (218 000), „Tynu40k Goblina (oper.ru)» (214 000), Ateo Breaking (203 000) и Voblya (172 000).

Первый пост про часы Пугачёвой появился 7 мая в 12:40 по московскому времени в Telegram-канале „Империя очень зла». В тексте сообщения был фрагмент, который многие российские Telegram-каналы и СМИ предпочли не цитировать, а украинские, наоборот, заострили на нём внимание: „Я почти ни с кем не контактировала. Буквально ко мне подошли два-три человека, включая Дмитрия Пескова. Он не в курсе, говорит, что ему ничего не известно“.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков и правда подошёл к Алле Пугачёвой на похоронах модельера Валентина Юдашкина. Он поздоровался с певицей и поцеловал ей руку.

На эту встречу на похоронах обратили внимание прежде всего из-за того положения, в котором оказалась певица и её муж Максим Галкин после широкомасштабного вторжения российских войск в Украину. Галкин в первый же день войны публично осудил действия России, после чего они с Пугачёвой уехали из страны. Впоследствии в Генпрокуратуру РФ поступил донос на Аллу Пугачёву с требованием проверить, не финансирует ли она ВСУ, а в Госдуме РФ эту инициативу приветствовали. Максима Галкина же включили в список „иноагентов“.