Волна мошенничества не спадает: женщина из Раквере перевела злоумышленникамм 85 000 евро

По сообщению Идаской префектуры, вчера в полицию с заявлением обратилась проживающая в Раквере 49-летняя женщина. Ей позвонили мошенники, представившись работниками компании Nelson Financial Solutions.

По просьбе мошенников женщина открыла аккаунт на сайте данной фирмы, после чего перевела для активации созданного счета 100 евро. С целью вызвать у женщины доверие, ей перевели обратно 25 евро. Женщина сделала переводов на данный сайт в общей сумме 85 000 евро.

Хватает и других видов воровства

В Йыгевамаа в полицию обратилась 27-летняя женщина, которая сообщила, что с ее банковского счета был совершен перевод в сумме 1400 евро.

В Элва (Тартуский уезд) в полицию поступило заявление, что из здания на улице Пикк украдены различные вещи. Общий ущерб составил 4474 евро.

Еще одно сообщение тартуская полиция получила из волости Ныо, где себя проявили автобусные воришки. У выходящего из автобуса человека пропали кошелек вместе с наличными. Кошелек позже нашелся, но находившиеся там деньги пропали.

Лыунаская префектура зарегистрировала вчера также случай кражи в городе Выру. Из парка Лаане, где тренируются любители диск-гольфа, была украдена красная корзина для этой игры. Ущерб составил 300 евро.

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