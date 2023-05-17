СЕГОДНЯ | „Манчестер Сити“ или „Реал Мадрид“, кто выйдет в финал Лиги чемпионов?

На прошлой неделе игра в Мадриде завершилась вничью 1:1. В ответной игре команды начинают все с чистого листа.

У действующих чемпионов ЛЧ „Реала“ есть отличный шанс выйти в финал второй год подряд и в 18-й раз в сумме. „Манчестер Сити“ играл в финале Лиги чемпионов только однажды, проиграв „Челси“ в 2021 году.

„Я знаю, насколько важен сегодняшний день. Может быть, это один из самых важных дней. Мы не можем этого отрицать. Но я сказал футболистам, чтобы они наслаждались моментом. Нам невероятно повезло, что мы здесь, и мы сделаем все, что в наших силах“, — сказал главный тренер Сити Хосеп Гвардиола.

„Есть вещи, которые мы можем улучшить по сравнению с первым матчем. У нас запредельная мотивация. Знаем, что будет трудно, но надеюсь, что нам это поможет сыграть на самом высоком уровне

Игрокам следует знать, что нас ждут отрезки, когда придется терпеть, но это нормально для такого матча. В то же время мы должны выжать максимум, когда будем владеть преимуществом“, — сказал тренер „Реала“ Карло Анчелотти.

Победитель сегодняшнего полуфинала встретится в финале с миланским „Интером“, который обыграл „Милан“ со счетом 3:0 по сумме двух матчей.

Финал Лиги чемпионов состоится 10 июня в Стамбуле.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.