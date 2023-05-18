Зимние виды
18.05.2023, 07:05

Украинские фигуристы призвали ISU не допускать россиян ни в каком статусе

 
ФОТО: Pexels.com

Комиссия спортсменов Украинской федерации фигурного катания (УФФКК) направила письмо аналогичной комиссии в Международном союзе конькобежцев (ISU) с призывом исключить участие россиян в турнирах до окончания боевых действий.

Глава комиссии Анна Хныченкова назвала участие россиян в соревнованиях ISU в любом статусе или форме неприемлемым.

ISU в начале апреля сообщил, что рассмотрит вопрос допуска россиян и белорусов летом или осенью.

Под эгидой ISU проходят соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.

Российские фигуристы пропустили уже два чемпионата мира.

В апреле олимпийская чемпионка 1994 года украинка Оксана Баюл обратилась к главе МОК Томасу Баху с призывом не пускать россиян на Олимпиаду в Париже.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова на это заявила, что подобные призывы Баюл можно объяснить „только отсутствием ума“.

Хныченкова завершила карьеру фигуристки после сезона 2017/18.

Комиссию спортсменов ISU возглавляет олимпийский чемпион Пхёнчхана в командном турнире канадец Эрик Рэдфорд.

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