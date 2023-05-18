Украинские фигуристы призвали ISU не допускать россиян ни в каком статусе

Глава комиссии Анна Хныченкова назвала участие россиян в соревнованиях ISU в любом статусе или форме неприемлемым.



ISU в начале апреля сообщил, что рассмотрит вопрос допуска россиян и белорусов летом или осенью.



Под эгидой ISU проходят соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.



Российские фигуристы пропустили уже два чемпионата мира.



В апреле олимпийская чемпионка 1994 года украинка Оксана Баюл обратилась к главе МОК Томасу Баху с призывом не пускать россиян на Олимпиаду в Париже.



Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова на это заявила, что подобные призывы Баюл можно объяснить „только отсутствием ума“.



Хныченкова завершила карьеру фигуристки после сезона 2017/18.



Комиссию спортсменов ISU возглавляет олимпийский чемпион Пхёнчхана в командном турнире канадец Эрик Рэдфорд.