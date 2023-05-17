„Кинжал“ vs Patriot. Что произошло прошлой ночью с новейшим российским оружием и американской ПВО

Утром 16 мая появилось видео, на котором частично запечатлен обстрел Киева. На нем можно видеть запуски зенитных ракет ПВО (что напоминает известные кадры работы ЗРК Patriot в Саудовской Аравии), две из которых падают на землю. Через несколько минут там виден мощный взрыв и столб дыма. Утром на улице Киева была обнаружена, как утверждается, нештатно сработавшая ракета ЗРК Patriot.

„Мы не комментируем заявления минобороны вражеского государства“, — ответил на это официальный представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат .

Вчера российская стороны также заявляла, что „Кинжал“ смог поразить зенитный ракетный комплекс Patriot. Сколько таких ракет было запущено всего, ведомство не сообщило.

Изначально американский противоракетный комплекс Patriot использовался против обычных баллистических ракет, а его возможность сбивать гиперзвуковые ракеты считалась чисто теоретической.

Со своей стороны, Минобороны РФ заявило, что был нанесен „сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, доставленных из западных стран“.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что обломки ракет упали в разных районах столицы — в Облонском, Шевченковском, Соломенском и Дарницком районах, а также в городском зоопарке. От обломков пострадали три человека.

В ночь на 16 мая, около 3:30 российские вооруженные силы произвели один из самых массовых обстрелов Киев а (и только за май — восьмой по счету). По словам командующего ВС ВСУ Николая Олещука , по городу было выпущено шесть ракет гиперзвукового комплекса „Кинжал“ из самолетов „Миг-31К“, девять крылатых ракет „Калибр“ с кораблей из Черного моря и три баллистические ракеты наземного базирования (С-300 и „Искандер-М“). Как утверждается, все ракеты были уничтожены украинскими ПВО — в частности, американской противоракетной системой Patriot.

На данный момент СБУ заблокировала онлайн-камеры, снимавшие работу ПВО. Также спецслужба заявила, что установила личности шести человек, снимавших и распространявших подобные видео, у них изъяты телефоны и компьютеры.

Официальные лица США сообщили CNN, что система Patriot действительно могла быть повреждена, но не уничтожена. По словам источника, пока неясно, необходимо ли систему полностью свернуть или достаточно отремонтировать на месте.

О повреждении системы со ссылкой на двух американских чиновников сообщило и Reuters. Один из источников на условиях анонимности заявил, что Киев с Вашингтоном уже обсуждали возможные способы ремонта и сейчас не похоже, что комплекс придется вывозить из Украины.

Официально представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби подтвердить информацию о повреждении комплекса, впрочем, отказался — добавив, что США, в случае чего, могут помочь с ремонтом.

Юрий Игнат заявил, что Patriot невозможно уничтожить одним „Кинжалом“ — поскольку компоненты системы разнесены на расстояние друг от друга.

„Не волнуйтесь о судьбе „Пэтриота“", — сказал он в эфире телемарафона.

Военный эксперт Кирилл Михайлов пояснил „Агентству“, что даже слово „поражен“, используемое Минобороны, не означает, что комплекс уничтожен (как утверждает РИА Новости) — и, соответственно, не противоречит заявлениям украинской стороны. По его словам, это всего лишь „означает, что боеприпас попал куда-то, где была цель, и, возможно, нанес ей повреждения“.

Также, согласно словам эксперта, сообщение Минобороны РФ не опровергает утверждение, что сбиты были все „Кинжалы“ — поскольку систему мог повредить даже обломок от „Кинжала“, летящий на большой скорости.

Кроме того, Михайлов назвал достижением ВСУ тот факт, что им удалось отбить такую сложную атаку, которая велась одновременно баллистическими ракетами, „Кинжалами“, ракетами морского базирования и дронами.

На данный момент у Украины на вооружении две системы ПВО Patriot — одна из которых была передана США, а вторая — совместно Германией и Нидерландами.

Обозреватель „Би-Би-Си“ Крис Партридж заметил, что дальнейший успех Украины будет зависеть от того, сможет ли Запад в дальнейшем поставлять достаточно дорогих ракет для отражения российских атак.

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