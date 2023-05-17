Парламентская оппозиция требует от Каи Каллас извинений(16)
Три парламентские оппозиционные партии (Эстонская консервативная народная партия, Центристская партия и партия Isamaa) считают, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас должна публично извиниться за свои высказывания в эфире Vikerraadio и на инфочасе Рийгикогу, в которых она сравнила действия оппозиции с путинской Россией, Адольфом Гитлером и КГБ.
По словам парламентских оппозиционных фракций, совместное противодействие сокращению поднятых перед выборами семейных пособий и продавливание в спешном порядке старательно скрытого от избирателей повышения налогов является исходящим из Конституции правом.
„Роль оппозиции — не в поддакивании политике правительственной коалиции, а в борьбе за свое мировоззрение и избирателей. Сравнивать действия оппозиции с поведением России перед нападением на Украину, гитлеровской Германией и теперь еще на инфочасе Рийгикогу с переговорной тактикой КГБ совершенно непозволительно“, - говорится в совместном заявлении трех оппозиционных фракций.
По словам оппозиции, политическая ситуация в государстве и парламенте и без того напряженная, и силовые методы коалиции по подавлению оппозиции еще более ухудшили их взаимоотношения.
„В этой ситуации премьер-министру следовало бы предпринять усилия по поиску межпартийного компромисса, а не подливать со своей стороны масла в огонь. Долг Каи Каллас как главы правительства — быть примером как в сохранении политической культуры, так и в ответственности за свои слова. Поэтому оппозиционные партии считают, что премьер-министр Кая Каллас должна публично извиниться“, - сказано в совместном заявлении трех партий.
„Я не буду извиняться за эти слова“
Напомним, что вчера в эфире радиостанции Vikerraadio Кая Каллас сравнила общение оппозиции с коалицией с поведением России в отношении западных стран перед нападением на Украину.
Сегодня в ходе инфочаса правительства в Рийгикогу депутат парламента Танель Кийк (Центристская партия) заявил, что такие сравнения недопустимы. Он предложил Кае Каллас извиниться за эти слова и начать инфочас „с чистого листа“.
„Сейчас вы требуете прав, которых у оппозиции никогда не было: чтобы мы договорились с оппозицией о том, какие законопроекты мы будем выносить в Рийгикогу, а какие не будем. Незадолго до начала войны я сказала, что это классическая российская тактика ведения переговоров. Пункт первый — требуй то, чего у тебя никогда не было; пункт второй — используй угрозы и силовые приемы; пункт третий — полагайся на благосклонность другой стороны, которая придет и предложит то, чего у тебя раньше не было. С этим я не согласна и говорю, что это точно такая же тактика“, - ответила премьер-министр.
„Таких прав у оппозиции никогда не было и не будет“, - добавила она.
Каллас привела в пример то время, когда она сама была лидером оппозиции, которая тоже практиковала обструкцию. Каллас подчеркнула, что работала против коалиции по законопроектам во время их рассмотрения, а не до, когда они еще даже не представлены.
Танель Кийк не удовлетворился этим ответом и спросил еще раз: намерена ли Каллас, которая сравнила депутатов с Путиным, Гитлером, а теперь еще и с КГБ, извиниться и взять свои слова обратно?
„Если вы слышали, то поняли очень хорошо я сравнила вашу тактику ведения переговоров с тактикой, которую использовала Россия перед войной в Украине. Я не буду извиняться за эти слова“, — сказала Кая Каллас.
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