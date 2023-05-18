СМИ: Фирма из Таллинна снабжала российского оборонного подрядчика. Владелец компании: „Я желаю победы Украине“

Как я понимаю, журналисты написали о нашем сотрудничестве. На „Ломо“ есть два подразделения - военная продукция и гражданская продукция. Я к военному подразделению никакого отношения не имел. Я работал по гражданской продукции - это микроскопы медицинские, эндоскопы. В общем, там у меня остались знакомые, коллеги, и вот я занимался поставкой комплектующих и расходных материалов для эндоскопии.

Конечно. Я сам работал на „Ломо“, 10 лет назад уехал из Петербурга сюда, сделал фирму. И поскольку у меня на „Ломо“ коллеги, я занимался эндоскопией. Работал с гибкими медицинскими эндоскопами. Мы поставляли им расходные материалы для производства именно гибких медицинских эндоскопов в течение 10 лет. А когда началась война, начались санкции, естественно, все прекратилось. Да, в 2022 году в январе еще заключили как бы на годовую потребность контракты, как это каждый год у нас делалось. Естественно, за 2022 год за эти контракты я получил финансы, я отработал.

RusDelfi поговорил с 57-летним Александровым. По его словам, он больше не сотрудничает с „Ломо“ и желает Украине победы в войне.

Эстонская фирма Marker Nordic OÜ зарегистрирована в Таллинне на улице Ярвеотса. Род деятельности: оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов. Ее основатель и единственный работник - Дмитрий Александров.

Полуактивной головкой самонаведения разработки „Ломо“ оснащаются и высокоточные (управляемые) снаряды „Краснополь“. В ходе войны с Украиной „Краснополь“ настолько хорошо зарекомендовал себя, что объем производства таких снарядов в 2022 году вырос в несколько раз.

По данным расследования, эстонская фирма Marker Nordic OÜ поставляла петербургской компании АО „Ломо“ волоконно-оптические жгуты, промышленный клей и другое товары. Российская фирма „Ломо“ производит оптические системы для военно-морского флота, военно-космических сил и сухопутных войск. Например, прицелы ночного видения „Маугли-2“ и „Маугли-2М“ для переносных зенитных ракетных комплексов.

(Действительно, на сайте АО „Ломо“ есть отдел „Эндоскопия и микроскопия“ в разделе гражданской продукции - RusDelfi).

То есть вы видели статью издания The Insider и не согласны с таким достаточно громким обвинением, что спонсируете войну?

Конечно, не согласен. Эту информацию вырвали из отчета. И что? Я один в фирме работаю. Думал до пенсии дожить спокойно, но вот эти идиоты начали войну. Поэтому не знаю теперь, что делать.

На скриншоте отчета указана дата: 2022 год. Это была поставка по контракту, который был заключен в январе?

А я даже не знаю, откуда эти даты. Возможно, да, в начале года был заключен контракт, в течение года эти поставки все делались. Я даже не знаю, что это за даты, почему они такие. 19 августа, 18 августа, 15 апреля... Это странно. Ну, в общем я не понимаю, что это за даты и откуда они взяты. Возможно, что в начале года были заказы, оплаты и контракты, а поставки уже шли по возможности, по ситуации. Во всяком случае в 22-м году, после марта, уже никаких контрактов и оплат не было. Я так понимаю, что из-за санкций все закончилось.

А если бы не было санкций, поставки можно было бы совершать, стали бы вы это делать?

Нет, если это идет на войну, конечно, нет. Я против этого. Я, в общем-то, на стороне Украины. Конечно, я бы не способствовал тому, чтобы агрессор там пользовался моей поддержкой. Это все, что я могу сказать. Вы меня врасплох застали таким вопросом. Я против этой бессмысленной, ужасной, подлой войны, желаю победы Украине.

Расскажите о себе. 10 лет назад вы приехали из Петербурга, почему решили приехать в Эстонию?