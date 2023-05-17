ФОТО | Huawei выводит на эстонский рынок телефон с мощной камерой, а также новые смарт-часы

При этом дизайн смартфона вдохновлен природой и современной эстетикой. Модель Huawei P60 Pro также выделяется своей надежностью — как благодаря технологиям супер-прочной панели Kunlun Glass, которая делает телефон особенно устойчивым в случае падений, а также пыле- и водостойким. На эстонском рынке модель будет доступна в блестящем черном цвете и жемчужном белом.

Новая модель характеризуется исключительной способностью делать качественные снимки даже в условиях плохой освещенности и в темноте. Так что телефон предлагает новые возможности для астрофотографии и четкой съемки ночных сцен.

Новый смартфон топового класса P60 Pro имеет оптическую систему и эстетичный дизайн, характерный для P-серии. Новое устройство оснащено полностью обновленной оптической системой и является первым в своем роде на рынке смартфоном с несколькими группами объективов и мощными светосильными камерами. Объектив телефона обеспечивает повышенную светочувствительность, при этом сохраняя небольшой вес устройства и подчеркивающий легкость дизайн.

В качестве еще одного шага в направлении технологических прорывов компания Huawei представила публике новую модель смартфона P60 Pro, которая символизирует высочайший уровень фотографии и это смарт-устройство способно удивить инновациями и выдающимся дизайном. К тому же и предыдущие модели P-серии пользуются популярностью у более чем 15 миллионов европейских пользователей.

Выходом новых продуктов компания Huawei подтвердила свои лидирующие позиции на рынке бытовой электроники, а также неизменную приверженность инновациям и предоставлению возможностей цифрового мира каждому пользователю. Своими новыми смарт-продуктами компания вновь заявила, что будет и впредь ориентироваться на технологические инновации и продолжит активно инвестировать в сферу научных исследований, разработок и инноваций. Только в Европе у Huawei уже есть 20 исследовательских центров, и в прошлом году компания подала в Европейский Патентный Регистр 4505 патентов на новые продукты, что на 27% больше, чем годом ранее.

Новые часы серии Huawei Watch 4 еще больше ориентированы на поддержку здорового образа жизни.

На презентации новой продукции Huawei также подтвердила свою неизменную приверженность укреплению физического благополучия благодаря круглосуточному мониторингу состояния здоровья, что доступно каждому пользователю благодаря смарт- часам. Новая серия включает модели Watch 4 и Watch 4 Pro, каждая из которых имеет на борту технологии и инновации предыдущей Watch-серии, но с еще большим акцентом на возможности мониторинга состояния здоровья.

Смарт-часы Watch Ultimate с роскошным дизайном и исключительной производительностью

Часы с инновационным корпусом из жидкого металла на основе циркония с элегантной эстетикой и текстурой призваны стать лучшим выбором в своем классе. Будучи в 4,5 раза прочнее и в 2,5 раза тверже нержавеющей стали, эти часы устойчивы к высоким температурам и экстремальным условиям, сохраняя при этом свой роскошный внешний вид, а также они прекрасно подходят и для торжественных случаев. Смарт-часы, доступные в черном цвете Ultimate Black показывают время в разных часовых поясах и позволяют менять дизайн циферблата в соответствии с пожеланиями и настроением пользователя.

Эстетичный внешний вид модели усиливает тонкая панель управления со сверхпрочным сапфировым стеклом и тремя кнопками управления, имитирующими дизайн традиционных часов. Часы также подходят для дайвинга и оснащены аккумулятором, который способен работать до 2 недель. В дополнение к возможностям позиционирования часы также поддерживают все основные возможности мониторинга состояния здоровья – от измерения уровня кислорода в крови до записи траектории тренировок пользователя и мониторинга сна. Также с помощью часов можно совершать телефонные звонки и использовать устройство как с устройствами на базе Android, так и iOS.

Помимо смартфона P60 Pro и умных часов Watch 4 и Watch Ultimate, вчера компания Huawei также представила революционный складной смартфон Mate X3 и компьютеры нового поколения MateBook X Pro и MateBook 16s, которые подходят как для профессионального использования, так и для домашнего офиса. Также все устройства оснащены возможностями AppGallery от Huawei.