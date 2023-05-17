„Я не буду извиняться за эти слова“. Каллас сравнила тактику оппозиции с тактикой Путина, Гитлера и КГБ(52)
Сегодня в начале инфочаса в Рийгикогу был поднят вопрос о том, что премьер-министр сравнила деятельность оппозиции с тактикой Владимира Путина и Адольфа Гитлера.
„Такие сравнения недопустимы“, — отметил Танель Кийк (Центристская партия). Он предложил Кае Каллас извиниться за эти слова и начать инфочас „с чистого листа“.
„Сейчас вы требуете прав, которых у оппозиции никогда не было: чтобы мы договорились с оппозицией о том, какие законопроекты мы будем выносить в Рийгикогу, а какие не будем. Незадолго до начала войны я сказала, что это классическая российская тактика ведения переговоров. Пункт первый — требуй то, чего у тебя никогда не было; пункт второй — используй угрозы и силовые приемы; пункт третий — полагайся на благосклонность другой стороны, которая придет и предложит то, чего у тебя раньше не было. С этим я не согласна и говорю, что это точно такая же тактика“, - ответила премьер-министр.
„Таких прав у оппозиции никогда не было и не будет“, - добавила она.
Каллас привела в пример то время, когда она сама была лидером оппозиции, которая тоже практиковала обструкцию. Каллас подчеркнула, что работала против коалиции по законопроектам во время их рассмотрения, а не до, когда они еще даже не представлены.
Танель Кийк не удовлетворился этим ответом и спросил еще раз: намерена ли Каллас, которая сравнила депутатов с Путиным, Гитлером, а теперь еще и с КГБ, извиниться и взять свои слова обратно?
„Я не буду извиняться за эти слова“
„Если вы слышали, то поняли очень хорошо я сравнила вашу тактику ведения переговоров с тактикой, которую использовала Россия перед войной в Украине. Я не буду извиняться за эти слова“, — сказала Кая Каллас.
Премьер-министр вернулась к примеру, когда сама руководила обструкцией. „Вы сказали нам, чтобы мы свыклись, так будет. И очень высокомерно сказали. Нам ничего не оставалось делать“, — сказала Каллас.
Яанус Карилайд (Центристская партия) в свою очередь пример в пример случай с Михаилом Стальнухиным, когда его исключили из Центристской партии за то, что он назвал эстонское правительство фашистским. Карилайд спросил, не следует ли Каллас отказаться от поста премьер-министра и председателя Партии реформ, ведь она тоже использует такие слова.
„Как так получается, что одному позволено больше, другому меньше?“ — поинтересовался Карилайд.
Председатель EKRE Мартин Хельме отметил, что Кая Каллас, „размахивая путинской картой“, сама получит ею по голове. По его словам, нынешняя политика коалиции достойна политической культуры восточного соседа.
Лидер Isamaa Хелир Валдор Сеэдер также раскритиковал Каллас за сравнение.
„Я неприятно удивлен, что вы продолжаете это здесь оправдывать. Я ожидал, что вы исправитесь и извинитесь перед членами Рийгикогу. Но каждый имеет право остаться при своих высказываниях. Высказывания человека лучше всего характеризуют его самого“, — сказал Сеэдер.
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