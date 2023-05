ФОТО | Отношения Таллинна и Utilitas вышли на новый уровень. Что изменится?

В результате сделки город Таллинн и OÜ Utilitas создадут новое предприятие AS Utilitas Tallinna Soojus. Город Таллинн внесет вклад акциями AS Tallinna Soojus, а Utilitas – акциями AS Utilitas Tallinn. Предприятия Utilitas Tallinn и Tallinna Soojus в дальнейшем станут дочерними предприятиями нового совместного предприятия. Сделка не повлияет на выполнение договора аренды и администрирования. Это также не повлечет за собой изменений для клиентов услуги центрального теплоснабжения, а максимальная цена на теплоэнергию по-прежнему будет согласовываться с Департаментом конкуренции.