„Снова месяцы без льда“: родители нарвских хоккеистов возят детей на тренировки в другие города

Что же случилось в этом году? „Нарвская газета“ связалась с Леонидом Гуловым, руководителем спортшколы „Паэмурру“, в чьем ведении находится Нарвский ледовый холл. Леонид пояснил, что в этом году пятимесячный перерыв в занятиях на льду для фигуристов и хоккеистов связан с тем, что будет осуществлена замена ледовой установки. Эти масштабные работы, на которые из городского бюджета выделено свыше 350 тысяч евро, проводятся впервые с момента открытия Ледового холла и они продлятся с 15 мая по 14 августа. В конце апреля ледовую установку отключили, чтобы к моменту начала работ каток полностью высох. Также в Ледовом холле планируется обновление системы освещения, конкурс госпоставки еще не завершен, но планируется, что эти работы будут завершены к 1 августа.

В прошлом августе Нарвский Ледовый холл попал в поле зрения СМИ после размещенного в соцсетях эмоционального видео, в котором мама одного из юных хоккеистов с возмущением рассказывала о том, что из-за постоянных проблем со льдом талантливые дети уходят из спорта и при таком отношении новых спортивных звезд в Нарве не воспитать. Однако, как выяснили позже журналисты, в прошлом году имел место форс-мажор из-за резкого подорожания электричества. Ледовый холл, как один из самых крупных потребителей электроэнергии среди нарвских городских учреждений, не смог открыться, как обычно, в середине августа, из-за небывалого роста цен, которые могли привести к дефициту бюджета в 140 тысяч евро.

Нарвский Ледовый холл будут ремонтировать „Ведь из-за того, что сына приходится возить на занятия в Кохтла-Ярве, расходы все равно большие. А как иначе? Для нашего сына, который занимается хоккеем уже пятый год, это не просто развлечение, он нацелен на упорные тренировки, на результат. И мы стараемся его поддержать, как можем“, – рассказывает один из родителей, по мнению которого нормальный перерыв в работе катка – месяц или два, не больше. «В Нарве же с этим постоянно какие-то проблемы“, – утверждает он.

По словам родителей, пришедших в конце апреля на тренировку и увидевших вместо катка лишь лужи воды, проблема с доступностью льда существует уже не первый год. Для того, чтобы результаты у детей были хорошими, родители дополнительно к тренировкам в Нарве возят их заниматься хоккеем в Кохтла-Ярве, а некоторые – даже в Санкт-Петербург. Плата за посещение секции в Нарвском Ледовом холле – всего 15 евро в месяц. Родители согласны с тем, что такой доступной цены нет в других городах, но утверждают, что готовы были бы платить и больше.

„Конечно, это сказывается. В прошлом году начали тренироваться позже всех, поэтому в начале сезона проигрывали, но потом разыгрались, стали выигрывать. У нас одна из самых сильных команд“, – считает тренер. Так, 29 апреля юные нарвитяне продемонстрировали высокий уровень, победив в трех встречах с командами из Кохтла-Ярве и Тарту.

Родители: детям нужно больше тренировок Во вторник „Нарвская газета“ побывала на одной из тренировок юных хоккеистов в Нарвском Ледовом холле и поговорила с родителями и тренерами. На просторном стадионе рядом с Ледовым холлом звенели детские голоса: одновременно шли занятия по общей физической подготовке и у юных фигуристок, и у хоккеистов. Тренер Раис Давлеткильдеев, которого часто называют живой легендой эстонского хоккея, на вопрос „Нарвской газеты“, влияют ли отрицательно большие перерывы в пользовании льдом на результаты юных хоккеистов, ответил утвердительно.

По его словам, в июне и июле у тренеров законный двухмесячный отпуск, и по две недели необходимо на отключение и запуск катка. А как же другие города, например, Кохтла-Ярве, где Ледовый холл открыт даже летом? „Там спортклубы, а у нас – спортшкола, и она полностью дотируется из городского бюджета“, – отвечает Гулов. По его словам, в Нарве занятия фигурным катанием и хоккеем благодаря поддержке города доступны всем детям, независимо от дохода их родителей, и это очень важно.

Мы расспросили также о больших перерывах в пользовании льдом в Нарве. По словам Гулова, пятимесячные перерывы возникали только дважды: в прошлом году из-за резкого подорожания электричества, и в этом – из-за масштабного ремонта. „Обычно лед работает 9 месяцев, перерыв составляет три месяца. Иначе быть не может, мы работаем строго по закону“, – сказал руководитель.

„9 месяцев льда в году – это нормально“ По словам руководителя, после обновления Ледовый холл станет работать лучше, так что родители такой новости должны бы только радоваться. Почему же далеко не все родители были осведомлены об этом? „Информация передавалась через тренеров. Если у родителей возникают какие-то вопросы, они всегда могут связаться со мной“, – утверждает Леонид Гулов, по мнению которого никаких проблем с коммуникацией между руководством и родителями нет.

По словам Давлеткильдеева, в хоккее важны не только тренировки на льду, но и общая физическая подготовка. „Льда, конечно, хотелось бы больше, но и 9 месяцев в году – тоже неплохо. Чего действительно не хватает – летних спортивных лагерей, где дети могли бы и отдыхать, и набирать форму. Но что в Нарве хорошо, так это цены на занятия в кружках и секциях. Наверное, только в Нарве ребенок может заниматься и хоккеем, и дзюдо, а если сил хватает – так еще и шахматами“, – считает заслуженный тренер.

Во все время этой беседы тренеру не дают покоя юные хоккеисты. „Тренер! Раис Анварыч! Там нечестно судят!“ – подбегают к нему мальчишки с горящими глазами. Чувствуется, что такие хоккей ни за что не бросят, что бы ни случилось.



По словам мамы одного из них, Яны Хейкинен, ее сын каждый раз идет на тренировку с удовольствием, но занятий три раз в неделю ему не хватает. „Хотя мы занимаемся хоккеем только первый год, до этого сын занимался каратэ, уже сейчас ясно, что тренировок нужно больше. Поэтому мы в выходные объединяемся с другими родителями и арендуем весь каток, чтобы поиграть в хоккей. Но такая возможность бывает не всегда“, – рассказывает она.



Другие родители подтверждают, что им тоже приходится возить детей на дополнительные тренировки.

На вопрос, знают ли они о том, что в этом году большой перерыв в пользовании льдом связан с заменой ледовой установки, они отвечают, что узнали об этом буквально на днях. Бывают ли в Ледовом холле какие-нибудь встречи с руководством спортшколы, чтобы обсудить планы на будущее, поговорить о проблемах, с которыми родители сталкиваются? Нет, никогда такого не было, отвечают они.