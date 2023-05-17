„Послушная кукла Кая Каллас“. На Первом канале российская пропаганда распекала премьера Эстонии(55)
Сегодня в передаче пропагандистского толка „Куклы наследника Тутти“ на российском Первом канале в течение часа обсуждали премьер-министра Эстонии Каю Каллас. Ее обвиняли в воровстве, мужеподобности и, главное, в русофобии.
„Послушная кукла Кая Каллас“, – с этих слов начала свое выступление ведущая программы Мария Бутина. Сначала в передаче кратко пересказывали биографию премьер-министра Эстонии, сопровождая это все едкими комментариями, например, таким: „главная цель Каи Каллас всегда быть на острие русофобии“.
Затем люди в студии поочередно высказывали свое мнение. Каждый делился экспертным мнением в своей области. Например, женщина с бутафорским пауком на лацкане пиджака, подписанная, как специалист по имиджу и этикету предположила, что Кая Каллас не принадлежит самой себе – она женщина-инструкция.
Также в качестве приглашенных гостей, передачу посетили прокремлевский активист Сергей Чаулин в футболке с символикой „Бессмертного полка“ и его соратник Алексей Есаков. Оба были высланы из Эстонии: Есаков - в мае прошлого, а Чаулин - в феврале текущего года. Их постоянные виды на жительство в Эстонии были аннулированы по предложению КаПо. Позже к обсуждению дистанционно присоединился и Олег Иванов из движения „Koos/Вместе“.
В числе прочего обсуждали также то, что сегодняшняя Эстония зависима от (цитата) „европейских кредитов, от подачек с запада и от всевозможных организаций“.
Говорили и про то, как Эстония поддерживает Украину – „это доходный бизнес“ – имея в виду, что на фронт Эстонии отправила старую технику, а взамен потребовала новую. „Это верх чудовищного цинизма“, – заключил один из „экспертов“.
„Единственное чем может торговать Эстония – это русофобией, – не унимались гости передачи. – Партия реформ – олицетворяет политику русофобии“. А следом прозвучали и более смелые предположения: „наверняка в Эстонии будут изымать и детей из семей“.
Разобрали также механизмы поведения Каи Каллас: „И руки тянет первая при встрече, и стресс испытывает в общении, да и в целом почти всегда зависима от своих визави“.
Ведущая не прошла мимо и главной скрепы России, сообщив зрителям, что „празднование 9-го мая в Эстонии де-факто – это сейчас государственное преступление“.
В конце закадровый голос заявил, что в Эстонии якобы орудует целая сеть американских покровителей и руководит всем – как его назвали в передаче: „кровавый организатор цветных революций и главный русофоб“ – Джордж Сорос. По мнению авторов программы, Эстония уже давно находится под чутким руководством Сороса. Именно благодаря ему и его финансовой поддержке, по словам российских пропагандистов, Эстония ринулась развивать демократию и вырабатывать терпимость ко всему нетрадиционному.
Передача „Куклы наследника Тутти“ стартовала в 2023 году на Первом канале. Формат программы - „разоблачение“ западных политиков или „кукл в руках глобалистских элит“. В описании передачи сказано, что „с момента окончания Первой мировой Америка не оставляет попыток подмять мир под себя и всюду расставляет своих кукол. А сегодня у Америки последний бой за гегемонию, за бикмак, жвачку и бейсболку. Эта программа о куклах, кукловодах и о роли личности в истории“. В эфире за большим столом сидит восемь человек: физиономисты, психологи, терапевты, графологи, журналисты, дипломаты, экономисты, политтехнологи. Все они дают оценку карьере того или иного политика, рассуждают о западном обществе и пытаются охарактеризовать героя с помощью мистики, заговоров и языка тела.
Первый выпуск был посвящен президенту США Джозефу Байдену, который, по словам участников дискуссии, „действует на рефлексах педофила“. Помимо него героeм стал Алексей Арестович, который „управляет людьми от имени сатаны“, по мнению „экспертов“ в студии.
Ведущая – Мария Бутина, депутат государственной Думы. В 2018 году ее задержали в США, так как она прибыла в страну по ученической визе, но по факту занималась лоббизмом и являлась „агентом влияния России“. В суде она признала вину в участии в сговоре против США, а также сообщила, что действовала под руководством российского чиновника. В 2019 году ее приговорили к 18 месяцам тюрьмы. После полугода тюремного заключения ее досрочно освободили и депортировали в Россию. После этого начала заниматься политикой: попала в Госдуму, вошла в экспертный совет при Уполномоченном по правам человека в РФ. Также активно выступает в СМИ: вела передачи на RT, с марта 2023 года ведет программу на Первом канале. После начала войны включена в санкционные списки ЕС, Америки и Украины.
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