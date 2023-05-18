Выехавший из оккупированного Энергодара в Эстонию бывший начальник химцеха Запорожской АЭС: здесь мы вновь очутились среди людей!

С начала оккупации многие жители выехали из Энергодара, естественно, среди них были и работники АЭС. У тех, кто остался и работает на станции, наверняка есть для этого свои причины, в том числе престарелые родственники, которые не смогли или не захотели покидать родные места. Я ни в коем случае не берусь судить этих людей. Среди них есть и мои друзья и близкие. Это честные и порядочные люди. Часть из них продолжает работать на ЗАЭС, оставаясь при этом патриотами станции и Украины. Часть персонала работает, подписав контракты с оккупационными властями. Я не могу и не хочу огульно осуждать их всех, так как достоверно известно, какие методы применяют к этим людям Росгвардия и ФСБ. Кто-то выдерживает, кто-то нет. Впрочем, есть и „идейные“ приверженцы нового порядка, получившие паспорта РФ и подписавшие по собственной воле контракты с „Росатомом“, оказывающие давление на персонал с проукраинской позицией. Многие работники ЗАЭС, которые не смогли и не успели выехать за пределы временно оккупированных территорий, просто бойкотируют работу, оформив неоплачиваемый отпуск.