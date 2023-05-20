Девушка с бульвара Сыпрузе. Было ли убийство матери Анной-Марией местью за принуждение к проституции?(9)
„Эстонский экспресс“ рассказывает историю девушки, которая стала жертвой ужасного поступка, а затем сама попала под суд за ужасный поступок.
Все три окна отчего дома девушки выходят на солнечную сторону.
Из окна видны сосны и бульвар Сыпрузе, по которому в пять утра начинают ходить троллейбусы.
Девочка родилась в июльский день, когда морская вода в Пирита была +17 градусов, а в кинотеатрах шел фильм Тарантино „От заката до рассвета“. Через несколько недель после рождения девочки, ранней осенью 1996 года, на одной из кухонь Ласнамяэ на другом конце Таллинна была обнаружена первая в истории Эстонии лаборатория по производству амфетамина.
Летом в доме девочки было жарко от солнца.
У девочки густые волосы и сине-зеленые глаза. Почерк у нее детский, имя свое пишет крупными угловатыми буквами: Анна-Мария. Любит носить узкие джинсы и спортивные толстовки. На фотографиях Анны-Марии в подростковом возрасте в ее глазах сквозит грусть.
Бывшие соседи дома, где прошло детство Анны-Марии, уже не помнят, когда именно они начали понимать, что в доме, где росла Анна-Мария, не все в порядке.