В курятине немецких магазинов Lidl найдены опасные бактерии. А что в Эстонии?

На данный момент фермент ESBL, который делает бактерии, обнаруженные на мясе, невосприимчивыми к нескольким распространенным антибиотикам, был обнаружен в 71% образцов. Большинство резистентных бактерий (75%) представляют собой микробы Escherichia coli.

Они могут вызывать различные заболевания, например инфекции мочевыводящих путей или желудочно-кишечного тракта. Лаборатория также обнаружила энтерококки (25% образцов), кампилобактеры (18% образцов) и сальмонеллы (в 1 образце).

Энтерококки могут вызывать инфекции мочевыводящих путей, эндокардит или даже заражение крови. Кампилобактерии и сальмонелла в основном вызывают диарею.

По словам президент Фонда Альберта Швейцера Махи Клостерхальфен, условия содержания у поставщиков Lidl причиняют много страданий животным.

Организации по защите животных требуют, чтобы Lidl Group присоединилась к Европейской инициативе по выращиванию бройлеров и повысила свои стандарты защиты животных при откорме цыплят, передает издание aussiedlerbote.de.

Руководитель по коммуникациям Eesti Lidl Катрин Сеппель сказала, что для Lidl первостепенным является качество продукции и предложение потребителю безопасных продуктов питания. Она пояснила, что все товары проходят тщательный контроль качества по всей цепочке поставок. „Свежая курятина, которая поступает в магазины Eesti Lidl, идет от производителей Латвии, Литвы и Польши“, - сообщила представитель торговой сети . Поэтому на потребителях Эстонии никак не сказываются найденные в немецком мясе бактерии.

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