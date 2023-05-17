ВИДЕО | Противостояние в Рийгикогу: оппозиция идет в Государственный суд

В 11:30 депутаты от оппозиционных партий Мартин Хельме, Танель Кийк и Хелир-Валдор Сеэдер провели пресс-конференцию, на которой сообщили, что уже связались с адвокатом Паулем Кересом, чтобы обратиться в Государственный суд в связи с понедельничными событиями в Рийгикогу. По их оценке, голос оппозиции заглушили с нарушением закона, то есть порядка работы Рийгикогу.

Речь идет о том, что на заседании в понедельник спикер Рийгикогу Лаури Хуссар не разрешил оппозиционным депутатам бесконечно задавать процедурные вопросы и ограничил время предоставления запросов и законопроектов. Если кто-то выходил на эти временные рамки, ему выключали микрофон. Тем самым был положен конец обструкции, длившейся в Рийгикогу неделю.

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