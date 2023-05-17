Мошенники придумали новую уловку. Мобильный оператор предупреждает клиентов

По словам менеджера Elisa по информационной безопасности Май Крафт, целью мошенников является получение личных информации клиентов. „Авторы распространяющихся сейчас фишинговых сообщений пытаются получить доступ к персональным данным клиента, его банковской карте или аккаунту Netflix“, пояснила Крафт.

По словам Крафт, ни один банк или поставщик услуг не запрашивает персональные данные через SMS. „Мы призываем клиентов быть осторожными. Если у вас возникли сомнения в адекватности запроса данных, стоит обратиться к своему поставщику услуг, чтобы уточнить ситуацию“, подчеркнула менеджер Elisa по информационной безопасности.

Крафт отмечает, что фишинговые сообщения стали особенно массово применяться в последние пару лет, тогда как раньше клиентов в основном беспокоили мошеннические звонки и обманные лотереи. „В частности, мы заметили возрастание количества попыток SMS-фишинга в начале мая этого года, а сейчас накатила еще более масштабная волна“, добавила Крафт. Сообщения клиентам приходят от разных отправителей, например: alert, info, echo, 8943.

Крафт заявила, что Elisa оперативно реагирует на фишинговые SMS-рассылки, если получает уведомления от клиентов о том, что в сети распространяются подозрительные текстовые сообщения. „В таких случаях мы проверяем, скольким клиентам Elisa отправляются подобные сообщения, и определяем соединение, через которое они поступают в нашу сеть. Если мы обнаружим попытку фишинга, мы немедленно сообщим об этом соответствующему SMS-партнеру Elisa или другому оператору и попросим их заблокировать эту мошенническую рассылку. Еще не доставленные фишинговые сообщения будут удалены“, сказала Крафт.

„К сожалению, простое блокирование отправителей не очень эффективно, поскольку мошенники меняют адреса отправителей и находят новые каналы для отправки клиентам фишинговых сообщений“, добавила она.