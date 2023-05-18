Новости Эстонии
18.05.2023, 10:45

В „школе без насилия“ процветает буллинг. Родители учащихся требуют уволить директора

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НА ПРЕДЫДУЩЕМ МЕСТЕ РАБОТЫ ОСЕНЬЮ 2018: до прихода в школу Рандвере Станислав Немержицкий работал директором школы Виртсу.
НА ПРЕДЫДУЩЕМ МЕСТЕ РАБОТЫ ОСЕНЬЮ 2018: до прихода в школу Рандвере Станислав Немержицкий работал директором школы Виртсу.
ФОТО: Urmas Luik / Parnu Postimees | Scanpix

Волость Виймси инициировала процедуру служебного надзора, так как многие ученики и родители утверждают, что директор школы Рандвере ведет себя как деспот, пишет еженедельник Eesti Ekspress.

В этом учебном году в школе Рандвере, присоединившейся к программе „Школа без насилия“ (Kiusamisvaba kool, KiVa), сложилась, мягко говоря, непростая ситуация. Отношения между собой выясняют отнюдь не ученики. Многие родители и учителя обвиняют директора школы Станислава Немержицкого в своеволии и некомпетентности.

Председатель родительского комитета Айвар Ормус отзывается о Немержицком, как о человеке невежливом и высокомерном.

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