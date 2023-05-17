РЕАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ | Визовый запрет и запрет на въезд для граждан РФ. Яна Тоом подготовила петицию

„Когда моя родная сестра, родившаяся в Эстонии, вышла замуж, ей через некоторое время по семейным обстоятельствам пришлось переехать в Россию.

После сбора подписей петиция будет представлена в Комитет по петициям Европарламента: „Наша задача - привлечь внимание коллег к тому, что по нашей оценке является нарушением Шенгенского кодекса и побудить Европейскую комиссию проанализировать ситуацию“.

Яна Тоом обращает внимание потенциальных петиционеров, что если они решат рассказать историю, то должны быть готовы документально ее подтвердить: „Это ни в коем случае не демонстрация недоверия - просто опыт показывает, что к нашим петициям проявляют повышенное внимание, и мы не можем позволить себе ни малейшей неточности“.

„Мы также хотим собрать истории людей, по которым визовый запрет ударил, чтобы приложить эти истории к петиции, – говорит Яна Тоом . – Если у вас есть история о том, как внука не пустили к бабушке, кого-то несправедливо „завернули“ на границе как якобы „угрозу безопасности Эстонии“, кому-то не дали гуманитарную визу, хотя для этого были основания, – пожалуйста, позвоните в мое бюро по телефону 6720311 или опишите вашу историю по мэйлу info@yanatoom.ee. Я хочу, чтобы мои брюссельские коллеги узнали, что происходит в Эстонии на самом деле“.

– визового запрета: Эстония не выдает гражданам России шенгенские визы категорий C и D (если гражданин России не попадает в число немногочисленных исключений), что наносит вред личной жизни многих людей, особенно пожилых, которые зависят от своей семьи и могут оказаться в полной изоляции.

– запрета на въезд: в целом власти Эстонии не рассматривают каждый конкретный случай и считают всех граждан России, включая детей и пожилых людей, угрозой безопасности только из-за гражданства и страны проживания этих людей;

„Я родился и живу в Эстонии, незрячий человек. Это письмо помогла написать моя сестра, родившаяся в Эстонии и в 1979 году перебравшаяся в Санкт-Петербург. Родители ушли из жизни, и сестра стала моей единственной опорой, вместе с мужем каждый месяц приезжала ко мне.

Чтобы видеть жену и ребенка, я вынужден ездить в Россию. А учитывая, что речь идет о стране-агрессоре, это для гражданина Эстонии небезопасно. Хочу жить со своей семьей в Эстонии“.

Однако визу жене не дали, обосновав это тем, что она представляет „угрозу безопасности Эстонии“. Никаких оснований для такого ответа нет. Я понимаю, что эта формулировка не касается моей супруги лично, она показывает отношение Эстонии к войне и путинскому режиму. Но такой отказ препятствует воссоединению семьи, не позволяет нашей 6-летней дочери жить в полной семье в Эстонии – стране, правоприемным гражданином которой она является.

„Моя законная жена- россия нка ходатайствовала о долгосрочной визе в Эстонию. Наша малолетняя дочь тоже имеет гражданство Эстонской Республики. Виза для супруги была нужна для того, чтобы переехать ко мне и уже здесь ходатайствовать о виде на жительство. В ходатайстве было указано и место проживания нашей семьи в Эстонии, и мои доходы, позволяющие ее содержать.

Дочь сестры тоже хотела бы навестить могилу бабушки и дедушки, но это в сегодняшней Эстонии, к сожалению, совсем за гранью возможного. Вот такой „гуманитарный подход“».

А теперь она никак не может ни меня проведать, ни – и это главное – могилу родителей посетить, потому что из-за введенных в отношении России санкций визу в Эстонию ей не дают. Я считаю это совершенно неправильным и кощунственным. Мало того, что родившийся в Эстонии человек не может попасть на родину, так еще и отдать дань памяти самым близким и любимым людям ему не позволяют.

Наш отец умер в 2014 году, мать скончалась в 2020-м, и это был последний год, когда сестра смогла приехать в Эстонию, посидеть в больничной палате с мамой, проститься с нею и быстро уехать, так как границы стали закрываться из-за коронавируса.

Когда виза закончилась, сын ходатайствовал о новой. К своему ходатайству он приложил мое письмо и документы, подтверждающие наше родство. Однако в визе ему отказали – несмотря на то, что эстонское правительство само распорядилось, что россиян, желающих навестить своих родителей, которые живут в Эстонии по постоянным видам на жительство, визовые запреты касаться не будут.

„Мне 84 года, мужу – 90. Мы больны, муж вообще парализован. Понимаем, что жить нам осталось недолго, и всегда ждем своего сына, который живет в России, но всегда приезжал по визе и очень нам помогал.

Она, конечно, подала документы на вид на жительство по воссоединению семьи, но ходатайство рассматривают уже много месяцев, и конца этому не видно. Чтобы хоть как-то поддерживать семейные отношения, я почти каждую неделю езжу в Россию на выходные. Не знаю, кому пришло в голову считать подобные санкции против россиян разумными и эффективными?!“

„Моей жене-россиянке отказали в эстонской визе, хотя я имею в Эстонии постоянный вид на жительство, а мы с супругой хотим жить именно здесь.

В прежние годы Эстония всегда предоставляла им многократные шенгенские визы по моему приглашению. В настоящее время они пользуются визами, полученными еще до войны, и их пока впускают – по особому ходатайству и „по гуманитарным соображениям“. Но, как известно, новые визы россиянам, чьи братья и сестры проживают в Эстонии, не выдают даже на таком основании. Братья и сестры просто не считаются близкими родственниками. Наша ситуация тяжела сама по себе, а с запретом на въезд моей сестры в Эстонию она станет критической“.

Я живу один и не выхожу из квартиры. Друзей и знакомых у меня нет. От предложений перейти в дом по уходу или назначить мне опекуна категорически отказываюсь – не доверяю чужим людям. И очень жду ежемесячных визитов моей сестры и ее супруга. Они мне жизненно необходимы.

Процедура получения визы абсолютно непрозрачна, поэтому я даже представить себе не могу, из-за чего Эстонская Республика закрыла моему сыну доступ к нам – его престарелым родителям, которые в силу возраста и состояния здоровья навестить его в России не могут. Ведь в данном случае Эстония нарушает свое собственное распоряжение о визовых ограничениях и исключениях“.

Екатерина Г. – имеет гражданство РФ и постоянный вид на жительство в ЭР, проживает в Эстонии:

„Моя дочь родилась и училась в Эстонии, уже взрослой переехала в Санкт-Петербург. До 2022 года она регулярно приезжала ко мне в Нарву, то есть на свою родину, однако теперь ей визу в Эстонию не дают – отказывали уже три раза.

Эстонское правительство декларировало, что проживающих в Российской Федерации детей к родителям, живущим в Эстонии и имеющим постоянный вид на жительство, пускать будут. Получается, Эстония игнорирует свои же решения“.

Ирина В. – имеет гражданство РФ и временный вид на жительство в ЭР, проживает в Эстонии:

„Погода назад, когда мои живущие в России дочь и внук в очередной раз приехали к нам в гости, в Эстонию их не впустили – из-за того, что у меня – их матери и бабушки - временный, а не постоянный вид на жительство в Эстонии. Я в этот момент тоже была на границе и просила пропустить хотя бы 6-летнего внука, ведь его виза оформлена до 2025 года. Но мне отказали.

Сейчас внуку 7 лет, у него инвалидность по причине сложного неврологического заболевания. Ему жизненно необходимо общение с бабушкой и дедушкой в обстановке, к которой он привык. Мой муж – гражданин ЭР, мы поженились до того, как родился мой внук, и ребенок считает моего мужа родным дедушкой, при этом это его единственный дедушка. Ребенок с рождения бывал в Эстонии, так как нам самим ездить в Россию из-за состояния здоровья тяжело.

Я записана на экзамен по эстонскому языку на сентябрь, чтобы получить постоянный вид на жительство, но не знаю, получу ли. И будет ли это гарантией того, что дочь и внука в Эстонию впустят?“