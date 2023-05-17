РЕАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ | Визовый запрет и запрет на въезд для граждан РФ. Яна Тоом подготовила петицию(39)
Бюро депутата Европейского парламента Яны Тоом (Центристская партия / Renew Europe) сообщило, что в связи с тем, что к ним обращается множество людей, столкнувшихся с проблемой визового запрета и запрета на въезд в Эстонию родных и близких, евродепутат подготовила петицию относительно запрета на въезд граждан Российской Федерации.
Цель петиции – попросить Европейский парламент и Европейскую комиссию изучить практику властей Эстонии и вмешаться в ситуацию. Петиция касается двух запретов:
– запрета на въезд: в целом власти Эстонии не рассматривают каждый конкретный случай и считают всех граждан России, включая детей и пожилых людей, угрозой безопасности только из-за гражданства и страны проживания этих людей;
– визового запрета: Эстония не выдает гражданам России шенгенские визы категорий C и D (если гражданин России не попадает в число немногочисленных исключений), что наносит вред личной жизни многих людей, особенно пожилых, которые зависят от своей семьи и могут оказаться в полной изоляции.
„Мы также хотим собрать истории людей, по которым визовый запрет ударил, чтобы приложить эти истории к петиции, – говорит Яна Тоом. – Если у вас есть история о том, как внука не пустили к бабушке, кого-то несправедливо „завернули“ на границе как якобы „угрозу безопасности Эстонии“, кому-то не дали гуманитарную визу, хотя для этого были основания, – пожалуйста, позвоните в мое бюро по телефону 6720311 или опишите вашу историю по мэйлу info@yanatoom.ee. Я хочу, чтобы мои брюссельские коллеги узнали, что происходит в Эстонии на самом деле“.
Яна Тоом обращает внимание потенциальных петиционеров, что если они решат рассказать историю, то должны быть готовы документально ее подтвердить: „Это ни в коем случае не демонстрация недоверия - просто опыт показывает, что к нашим петициям проявляют повышенное внимание, и мы не можем позволить себе ни малейшей неточности“.
После сбора подписей петиция будет представлена в Комитет по петициям Европарламента: „Наша задача - привлечь внимание коллег к тому, что по нашей оценке является нарушением Шенгенского кодекса и побудить Европейскую комиссию проанализировать ситуацию“.
С разрешения петиционеров приводим несколько историй людей, в случае которых визовый бан вызывает серьезные вопросы.
Ольга М. – имеет гражданство ЭР, проживает в Эстонии:
„Когда моя родная сестра, родившаяся в Эстонии, вышла замуж, ей через некоторое время по семейным обстоятельствам пришлось переехать в Россию.
Наш отец умер в 2014 году, мать скончалась в 2020-м, и это был последний год, когда сестра смогла приехать в Эстонию, посидеть в больничной палате с мамой, проститься с нею и быстро уехать, так как границы стали закрываться из-за коронавируса.
А теперь она никак не может ни меня проведать, ни – и это главное – могилу родителей посетить, потому что из-за введенных в отношении России санкций визу в Эстонию ей не дают. Я считаю это совершенно неправильным и кощунственным. Мало того, что родившийся в Эстонии человек не может попасть на родину, так еще и отдать дань памяти самым близким и любимым людям ему не позволяют.
Дочь сестры тоже хотела бы навестить могилу бабушки и дедушки, но это в сегодняшней Эстонии, к сожалению, совсем за гранью возможного. Вот такой „гуманитарный подход“».
Егор Б. – имеет гражданство ЭР, проживает в Эстонии:
„Моя законная жена-россиянка ходатайствовала о долгосрочной визе в Эстонию. Наша малолетняя дочь тоже имеет гражданство Эстонской Республики. Виза для супруги была нужна для того, чтобы переехать ко мне и уже здесь ходатайствовать о виде на жительство. В ходатайстве было указано и место проживания нашей семьи в Эстонии, и мои доходы, позволяющие ее содержать.
Однако визу жене не дали, обосновав это тем, что она представляет „угрозу безопасности Эстонии“. Никаких оснований для такого ответа нет. Я понимаю, что эта формулировка не касается моей супруги лично, она показывает отношение Эстонии к войне и путинскому режиму. Но такой отказ препятствует воссоединению семьи, не позволяет нашей 6-летней дочери жить в полной семье в Эстонии – стране, правоприемным гражданином которой она является.
Чтобы видеть жену и ребенка, я вынужден ездить в Россию. А учитывая, что речь идет о стране-агрессоре, это для гражданина Эстонии небезопасно. Хочу жить со своей семьей в Эстонии“.
Виктор А. – имеет гражданство ЭР, проживает в Эстонии:
„Я родился и живу в Эстонии, незрячий человек. Это письмо помогла написать моя сестра, родившаяся в Эстонии и в 1979 году перебравшаяся в Санкт-Петербург. Родители ушли из жизни, и сестра стала моей единственной опорой, вместе с мужем каждый месяц приезжала ко мне.
Я живу один и не выхожу из квартиры. Друзей и знакомых у меня нет. От предложений перейти в дом по уходу или назначить мне опекуна категорически отказываюсь – не доверяю чужим людям. И очень жду ежемесячных визитов моей сестры и ее супруга. Они мне жизненно необходимы.
В прежние годы Эстония всегда предоставляла им многократные шенгенские визы по моему приглашению. В настоящее время они пользуются визами, полученными еще до войны, и их пока впускают – по особому ходатайству и „по гуманитарным соображениям“. Но, как известно, новые визы россиянам, чьи братья и сестры проживают в Эстонии, не выдают даже на таком основании. Братья и сестры просто не считаются близкими родственниками. Наша ситуация тяжела сама по себе, а с запретом на въезд моей сестры в Эстонию она станет критической“.
Тимофей Ч. – имеет гражданство РФ и постоянный вид на жительство в ЭР, проживает в Эстонии:
„Моей жене-россиянке отказали в эстонской визе, хотя я имею в Эстонии постоянный вид на жительство, а мы с супругой хотим жить именно здесь.
Она, конечно, подала документы на вид на жительство по воссоединению семьи, но ходатайство рассматривают уже много месяцев, и конца этому не видно. Чтобы хоть как-то поддерживать семейные отношения, я почти каждую неделю езжу в Россию на выходные. Не знаю, кому пришло в голову считать подобные санкции против россиян разумными и эффективными?!“
Валентина З. – имеет гражданство РФ и постоянный вид на жительство в ЭР, проживает в Эстонии:
„Мне 84 года, мужу – 90. Мы больны, муж вообще парализован. Понимаем, что жить нам осталось недолго, и всегда ждем своего сына, который живет в России, но всегда приезжал по визе и очень нам помогал.
Когда виза закончилась, сын ходатайствовал о новой. К своему ходатайству он приложил мое письмо и документы, подтверждающие наше родство. Однако в визе ему отказали – несмотря на то, что эстонское правительство само распорядилось, что россиян, желающих навестить своих родителей, которые живут в Эстонии по постоянным видам на жительство, визовые запреты касаться не будут.
Процедура получения визы абсолютно непрозрачна, поэтому я даже представить себе не могу, из-за чего Эстонская Республика закрыла моему сыну доступ к нам – его престарелым родителям, которые в силу возраста и состояния здоровья навестить его в России не могут. Ведь в данном случае Эстония нарушает свое собственное распоряжение о визовых ограничениях и исключениях“.
Екатерина Г. – имеет гражданство РФ и постоянный вид на жительство в ЭР, проживает в Эстонии:
„Моя дочь родилась и училась в Эстонии, уже взрослой переехала в Санкт-Петербург. До 2022 года она регулярно приезжала ко мне в Нарву, то есть на свою родину, однако теперь ей визу в Эстонию не дают – отказывали уже три раза.
Эстонское правительство декларировало, что проживающих в Российской Федерации детей к родителям, живущим в Эстонии и имеющим постоянный вид на жительство, пускать будут. Получается, Эстония игнорирует свои же решения“.
Ирина В. – имеет гражданство РФ и временный вид на жительство в ЭР, проживает в Эстонии:
„Погода назад, когда мои живущие в России дочь и внук в очередной раз приехали к нам в гости, в Эстонию их не впустили – из-за того, что у меня – их матери и бабушки - временный, а не постоянный вид на жительство в Эстонии. Я в этот момент тоже была на границе и просила пропустить хотя бы 6-летнего внука, ведь его виза оформлена до 2025 года. Но мне отказали.
Сейчас внуку 7 лет, у него инвалидность по причине сложного неврологического заболевания. Ему жизненно необходимо общение с бабушкой и дедушкой в обстановке, к которой он привык. Мой муж – гражданин ЭР, мы поженились до того, как родился мой внук, и ребенок считает моего мужа родным дедушкой, при этом это его единственный дедушка. Ребенок с рождения бывал в Эстонии, так как нам самим ездить в Россию из-за состояния здоровья тяжело.
Я записана на экзамен по эстонскому языку на сентябрь, чтобы получить постоянный вид на жительство, но не знаю, получу ли. И будет ли это гарантией того, что дочь и внука в Эстонию впустят?“
Любовь Г. – лицо без гражданства, имеет постоянный вид на жительство в ЭР, проживает в Эстонии:
„У моей живущей в России дочери виза в Эстонию закончилась в феврале 2023 года. Я, как всегда, сделала ей приглашение, она приобщила и документ о том, что ее отец похоронен в Эстонии, но в визе ей отказали - по причине того, что она „создает угрозу для общественного порядка или внутренней безопасности Эстонии“.
Мне 76 лет, со здоровьем плохо, ездить в Россию мне трудно. Дочь очень помогала мне, ведь могла часто навещать меня. Как мы будем жить теперь, не знаю“.
Роман С. – имеет гражданство ЭР, проживает в Эстонии:
„Я родился в 1977 году в Эстонии, полжизни работаю на государственной службе. С россиянкой, моей будущей супругой, мы стали жить вместе 2,5 года назад, а 18 июня 2022 года зарегистрировали в Эстонии наш брак.
Так как мы твердо решили жить здесь, моя жена поехала в Россию, продала квартиру и, чтобы вернуться ко мне, ходатайствовала о визе D. В визе ей отказали по пункту „угроза общественному порядку, внутренней безопасности, международным отношениям или здоровью населения Эстонии“.
Затем там же, в Москве, в ноябре 2022 года жена подала документы на получение временного вида на жительство в Эстонии по воссоединению семьи. Решения нет до сих пор, хотя по регламенту срок рассмотрения таких ходатайств – 2 месяца.
Мы в отчаянии, жизнь для нас разделилась на „до“ и „после“, нормальной семейной жизнью мы не живем уже 10 месяцев. Возможность видеться имеем очень редко – только когда я в свой отпуск выезжаю в Россию. Мне даже пришлось обратиться за психологической помощью к специалисту.
Я всегда был уверен, что живу в правовом государстве. Убедил в этом и супругу, после чего та уволилась с работы, продала квартиру. Но теперь мы в тупике. Я не понимаю, как можно не считаться с одним из главных европейских прав – правом на воссоединение семьи? Испытываю глубокое разочарование и чувство вины за свое бессилие“.
Надежда Г. – имеет гражданство ЭР, проживает в Эстонии:
„Я родилась в эстонском городе Нарва в 1959 году. Вернее, мы родились, так как у меня есть сестра-близнец. Учились в нарвской школе, потом – в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). После окончания вуза я вернулась в Эстонию, а сестру направили на ленинградское предприятие.
Все годы она приезжала в Эстонию по многоразовой визе. В ответ на ходатайство сестры об очередной визе – по тем же основаниям, что и прежде (посещение могил родителей, проживание родной сестры, наличие недвижимости в Эстонии), – пришел отказ. Дескать, моя сестра представляет угрозу общественному порядку, внутренней безопасности, международным отношениям или здоровью населения Эстонии, и визу ей дать не могут.
Как человек, который родился в Эстонии, 30 лет приезжал сюда по визе, ни разу ничего не нарушал, вдруг стал угрозой? И почему я как гражданин Эстонии, проработавший здесь 46 лет и исправно платящий налоги, не имею права на встречу с родной сестрой? Как все же добиться того, чтобы родные братья и сестры перестали считаться в Эстонии чужими людьми? Только среди моих знакомых такая же проблема возникла у двух десятков семей“.
Раиса Р. – имеет гражданство РФ и постоянный вид на жительство в ЭР, проживает в Эстонии:
„Мы с мужем почти полвека живем в Таллинне. Мне 79 лет, мужу – 85. Со здоровьем совсем плохо, у мужа – онкология. Недавно нам был нанесен еще один удар – сына не пустили в Эстонию.
Он с 1987 года проживает в Москве. Заботясь о нас и стремясь помочь, он раньше приезжал к нам по визе по несколько раз в год – на 6-10 дней, как получалось по работе. В последний раз был в марте этого года.
Поскольку его шенгенская виза заканчивалась 1 мая 2023 года, то через визовый центр в Москве он подал документы на новую визу. Чтобы успеть к 85-летию отца - к 20 мая.
На этот раз в визе ему отказали - из-за того, что наш якобы „угрожает общественному порядку и внутренней безопасности“. Остается только гадать, в чем эстонское посольство в России эту „угрозу“ увидело? Сын работает в сфере строительства, в российских партиях и движениях не состоит, блоги не ведет, в социальных сетях не общается. Кроме того, за 30 лет поездок в Эстонию он здесь ни разу не нарушал законы, ни разу не был замечен в нанесении урона Эстонской Республике“.
Ирина С. – имеет гражданство РФ и временный вид на жительство в ЭР, проживает в Эстонии:
„Я россиянка, но сейчас учусь в докторантуре Тартуского университета и, соответственно, имею временный вид на жительство в Эстонской Республике. В Тарту я проживаю с мужем и дочерью, другие мои ближайшие родственники – совершеннолетний сын и мама – находятся в России.
По ряду причин считаю, что в данный момент поездка в РФ для меня небезопасна. Однако, так как вид на жительство в Эстонии у меня временный, мать и сын тоже не могут ко мне приехать, потому что Эстония не дает им визу. Единственный вариант – встречаться на нейтральных территориях типа Турции. Больше года их не видела“.
Нина К. – имеет гражданство РФ и постоянный вид на жительство в ЭР, проживает в Эстонии:
„Мне 84 года, недавно похоронила мужа, а до этого – единственного сына. У меня остался единственный внук, который живет в России и до 2021 года очень часто приезжал ко мне, помогал.
Но в последний раз внуку в шенгенской визе отказали. Никто ничего не объяснил, просто отметили галочкой графу об „угрозе безопасности“ Эстонии и „вызывающих сомнение документах“. Как это может быть, что столько лет его документы сомнения у эстонского посольства не вызывали, а теперь вдруг вызвали?! И какую угрозу мой внук может представлять для Эстонии, если никаких претензий к нему здесь никогда не было?“
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„Все эти истории, – говорит Яна Тоом, – иллюстрируют ситуацию, которую мы у меня в бюро наблюдаем уже много месяцев: реальная практика исключений по гуманитарным соображениям разительно отличается от установленных в ЕС правил. Если вы хотите изменить ситуацию и можете дополнить этот грустный список, пишите на info@yanatoom.ee. Обращаем ваше внимание, что по правилам Комитета по петициям имя петиционера может по его просьбе быть скрыто, но мы в моем бюро должны, конечно, его знать, чтобы секретариат комитета мог в случае необходимости с вами связаться“.
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