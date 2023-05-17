Калькулятор родительских компенсаций: теперь можно вычислить, сколько денег вам полагается!

Руководитель сферы семейных компенсаций Департамента социального страхования Пирьо Кюннапуу говорит, что калькулятор могут использовать как те, кто только начинает планировать свою семью, так и те, кто уже ожидает появления ребенка. „С помощью калькулятора можно высчитать, какой будет возможная родительская компенсация, какие сейчас имеются возможности для использования родительской и делимой компенсации. Кроме того, калькулятор поможет людям, получающим делимую родительскую компенсацию и желающим в это время подработать. Например, когда родитель введет свой среднемесячный доход, то он получит предельную сумму возможного дополнительного заработка, чтобы родительская компенсация не снижалась“, - говорит Кюннапуу.

Работу с калькулятором упрощает возможность использования его с предварительно введенными о человеке данными из Налогово-таможенного департамента и Кассы здоровья. Данные привязаны к личности человека, что означает, что мать и отец увидят в калькуляторе предполагаемую дневную ставку родительской компенсации, относящуюся именно к ним.

При желании данные можно вводить вручную, проигрывая тем самым различные варианты для получения родительской компенсации. Это хорошая возможность для тех, кто только планирует семью. Надо однако учитывать, что таким образом сценарии невозможно проигрывать до бесконечности, в основу для назначения компенсаций в итоге берутся реальные данные. Например, когда родитель вводит предполагаемую дату рождения ребенка позднее, чем через 20 месяцев, то калькулятор необязательно даст точный ответ, поскольку у него не будет действительных данных о предстоящих доходах родителя.

Калькулятор родительских компенсаций функционирует на эстонском, русском и английском языках и находится в среде самообслуживания Департамента социального страхования.

Больше информации о родительских компенсациях найдете на сайте Департамента социального страхования.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.