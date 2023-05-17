В Палдиски пропала 12-летняя девочка. Она может находиться в Таллинне

Вчера утром Мария-Элизабет должна была пойти в школу, но не сделала этого. Домой она тоже не пришла. Полиция проверила места, где девочка могла находиться, и пообщалась с ее близкими, но пока поиски результатов не дали. Девушка может также передвигаться по Таллинну.



Рост Марии-Элизабет 169 см, у нее темные волосы до плеч. Была одета в черные джинсы, зеленую спортивную кофту и куртку. На звонки она не отвечает.