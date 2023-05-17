17.05.2023, 07:34
В Палдиски пропала 12-летняя девочка. Она может находиться в Таллинне(2)
Вчера утром Мария-Элизабет должна была пойти в школу, но не сделала этого. Домой она тоже не пришла. Полиция проверила места, где девочка могла находиться, и пообщалась с ее близкими, но пока поиски результатов не дали. Девушка может также передвигаться по Таллинну.
Рост Марии-Элизабет 169 см, у нее темные волосы до плеч. Была одета в черные джинсы, зеленую спортивную кофту и куртку. На звонки она не отвечает.
Полиция просит всех, кто видел девушку или знает ее местонахождение, сообщить об этом по телефону 112.
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