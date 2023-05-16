Памятка водителю: ламельные шины можно использовать весь год, но летом лучше ездить на летней резине

„Хотя летом дорожное страхование и страхование каско действует и при использовании ламельных шин, все же лучше на них не ездить, поскольку правильно подобранные шины значительно повышают безопасность движения“, - сказал руководитель группы рассмотрения ущербов транспортных средств PZU Kindlustus Теэт Ярв. По словам Ярва, даже при использовании соответствующих сезону шин необходимо регулярно проверять давление в шинах и их состояние, поскольку езда на подходящих шинах, но с неправильным давлением может создать угрозу безопасности движения.

„Ламельные шины предназначены для езды при температуре ниже пяти градусов тепла. При более высоких температурах они начинают изнашиваться быстрее,“ – сказал Марио Рандала, руководитель по продажам компании Aalux Rehvid, которая занимается шинами и колесными дисками. – Это также приводит к большему загрязнению окружающей среды микро- и нанопластиком, вредное воздействие которого на здоровье в последнее время стало очень актуальным“.

Помимо более быстрого износа, при езде на ламельных шинах летом значительно страдает управляемость автомобиля и увеличивается тормозной путь – как на сухой, так и на мокрой дороге. „Помимо более быстрого износа, автомобиль может начать слегка „плавать“ влево-вправо, а неравномерный износ шин может вызывать вибрации и шум, – отметил Рандала. – Даже изношенные почти до минимума летние шины, обеспечивают в летних условиях лучшую управляемость и более короткий тормозной путь, чем новые ламельные“.

При нормальном использовании и правильном хранении как летние, так и зимние шины прослужат от трех до пяти сезонов, прежде чем их потребуется заменить. „Не стоит использовать шины более пяти сезонов, даже если глубина протектора соответствует требованиям, поскольку резиновая смесь стареет. В результате она становится жесткой и могут появляться микротрещины, что влияет на управляемость автомобиля и на безопасность езды в целом“, - сказал Рандала.