Родители: в эстоноязычные летние лагеря не берут больше двух детей в группу — иначе все сразу же переходят на русский(37)
Изучать эстонский язык на протяжении года в школе - это хорошо, но как не растерять все приобретенные знания - вот чем озадачены накануне лета родители. Самый очевидный выход - отправить детей в городские лагеря, где не услышишь русскую речь. Почему для некоторых родителей это оказалось задачей „со звездочкой“? И что говорят по этому поводу специалисты Таллиннского департамента образования? Подробности - в материале RusDelfi.
„Практиковать эстонский дома наши дети не могут“
Татьяна — мама двух школьников. Сын женщины переходит в четвертый класс, дочка — во второй. На летний период семья решила изучить возможности отдать детей в городской лагерь, с обязательным условием — только на эстонском. Но, по словам женщины, она на это не надеется, ведь в прошлом году найти такую возможность так и не удалось.
„К большому сожалению, практиковать эстонский дома наши дети не могут — мы сами переехали несколько лет назад, и пока только изучаем язык. За лето же, по опыту прошлого года, все то, что получили дети за время ученого года — улетучивается. А хочется, чтобы 1 сентября пришли не с пустой головой в школу“, — рассказывает Татьяна и делится, что в прошлом году они уже пытались попасть в лагерь, но столкнулись с рядом проблем. К примеру, бронировать места в такие лагеря нужно заранее.