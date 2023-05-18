Родители: в эстоноязычные летние лагеря не берут больше двух детей в группу — иначе все сразу же переходят на русский

„Практиковать эстонский дома наши дети не могут“

Татьяна — мама двух школьников. Сын женщины переходит в четвертый класс, дочка — во второй. На летний период семья решила изучить возможности отдать детей в городской лагерь, с обязательным условием — только на эстонском. Но, по словам женщины, она на это не надеется, ведь в прошлом году найти такую возможность так и не удалось.

„К большому сожалению, практиковать эстонский дома наши дети не могут — мы сами переехали несколько лет назад, и пока только изучаем язык. За лето же, по опыту прошлого года, все то, что получили дети за время ученого года — улетучивается. А хочется, чтобы 1 сентября пришли не с пустой головой в школу“, — рассказывает Татьяна и делится, что в прошлом году они уже пытались попасть в лагерь, но столкнулись с рядом проблем. К примеру, бронировать места в такие лагеря нужно заранее.