ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (447-й день) | ВСУ уже три дня наступают под Бахмутом

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал о деталях ночной атаки по Украине. По его словам, около 3.30 ночи по местному времени 16 мая российские оккупанты атаковали с северного, южного и восточного направлений 18 ракетами различных типов воздушного, морского и наземного базирования. В частности, было выпущено шесть аэробалистических ракет Х-47М2 „Кинжал“ с шести самолетов МиГ-31К, девять крылатых ракет „Калибр“ с кораблей в Черном море и три ракеты наземного базирования (С-400, Искандер-М). Все 18 ракет были уничтожены украинской ПВО, сообщил Залужный. Кроме того, в ночь на 16 мая противник атаковал ударными дронами типа Shahed-136/131, а также проводил воздушную разведку тремя беспилотниками оперативно-тактического уровня - „Орлан-10“, SuperCum. Все они также были сбиты.

За сутки, как сообщается, оккупанты нанесли 48 авиационных ударов и совершили более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня, зафиксировано два ракетных удара по Константиновке Донецкой области с применением ЗРК С-300. Украинская авиация за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также семь ударов по зенитно-ракетным комплексам. Уничтожено шесть ударных беспилотников разных типов. Ракетные войска и артиллерия поразили три пункта управления, пять районов сосредоточения живой силы, четыре артиллерийских подразделения на огневых позициях, зенитно-ракетный комплекс, пять станций радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Российские войска продолжают штурмовать Бахмут, а также атакуют выезд из города на Константиновку, говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. По данным военного командования, противник сосредоточивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - за прошедшие сутки на этих участках фронта произошло 49 боевых столкновений. В эпицентре боевых действий по-прежнему остаются Бахмут и Марьинка. „За эти сутки противник снова нанес массированный удар по Украине, применил ракеты различных типов. Подробная информация будет предоставлена позже“, - отмечает Генштаб.

По меньшей мере 7 человек погибли и еще 5 получили ранения в результате российских обстрелов Донецкой и Харьковской областей за минувшие сутки, сообщили местные власти. „За 15 мая россияне убили 4 жителей Донецкой области - в Авдеевке. Кроме того, в Богородичном было эксгумировано тело человека, погибшего во время оккупации. Еще 4 человека в области получили ранения“, - написал глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко в Telegram. Позже Кириленко в Facebook добавил, что количество погибших из-за обстрелов РФ в Донецкой области возросло до 5 человек. О двух погибших сообщил в Telegram также глава глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, в результате российского артиллерийского обстрела поселка Двуречная Купянского района погибли гражданские мужчина и женщина. Еще один мужчина получил осколочные ранения и был госпитализирован.

„Прежде всего, зафиксировано падение обломков в Соломенском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском и Дарницком районах столицы. Наибольшие повреждения в Соломенском районе - там было возгорание нежилого помещения и несколько единиц автомобильной техники. Пожар ликвидирован. В остальных районах повреждения не существенные - в большинстве выявлено падение обломков на припаркованные автомобили, придомовую территорию или лесопарковую зону. На данный момент информации о пострадавших нет!“ - написал глава КГВА в Telegram.

Восьмое с начала мая воздушное нападение на Киев этой ночью было комплексным - по словам главы военной администрации города Сергея Попко, оно было осуществлено российскими войсками с разных направлений одновременно, с применением БПЛА, крылатых ракет и, вероятно, ракет баллистического типа. Атака „была исключительной по своей плотности - максимальное количество атакующих ракет за кратчайший промежуток времени“, указал Попко. По его предварительным данным, подавляющее большинство целей было обнаружено и уничтожено.

В то же время Минобороны РФ утверждает, что российские войска „высокоточным ударом“ гиперзвуковой ракеты „Кинжал“ поразили американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot в Киеве.

В населенном пункте Хоромное в Брянской области РФ с дрона было сброшено взрывное устройство на полицейские автомобили, повреждены две машины, сообщает Следственный комитет России. По его сведениям, после сообщений в соцсетях об обстреле со стороны украинских сил на место прибыли сотрудники полиции, которые и подверглись нападению с беспилотника.

Пять российских пограничников были ранены после атаки украинского беспилотника в Курской области, сообщают Astra, Baza и Mash. По информации Telegram-каналов, дрон атаковал здание пограничного управления УФСБ по Курской области в поселке Глушково, инцидент произошел вечером 15 мая. Baza уточняет, что с беспилотника было сброшено три боеприпаса, у всех пострадавших осколочные ранения. Официального подтверждения этой информации нет.

Кремль, вероятно, готовит механизм для дискредитации владельца ЧВК „Вагнер“ Евгения Пригожина как предателя. Об этом пишет американский Институт изучения войны (ISW) в своей новой сводке. Информация о том, что Пригожин предлагал ГУР Украины раскрыть позиции войск РФ, по-видимому, не шокировала администрацию президента РФ, отмечают военные эксперты. В то же время, в ISW считают, что Кремль вряд ли будет рисковать и угрожать Пригожину, пока силы „Вагнера“ находятся на передовой в районе Бахмута.

Украинские военные в течение последних трех дней ведут контрнаступление под Бахмутом в Донецкой области, сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в Telegram-канале. „Вагнеровцы“ залезли в Бахмут, как крысы к мышеловке. Используя принцип активной обороны, мы прибегаем к контрнаступательным действиям на некоторых направлениях под Бахмутом. У врага больше ресурсов, но мы разрушаем его планы“, - рассказал Сырский.