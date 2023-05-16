Новости Эстонии
16.05.2023, 20:14

Информатор, разоблачивший нарушения НКО „Слава Украине“: Лехтме знала о нецелевом использовании денег эстонцев

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Oleksandr Tšernov tegi eile ühismeedias videopöördumise, kus sõnas, et kardab oma elu pärast, kuna teab liiga palju annetusraha võimalikust kuritarvitamisest.
Oleksandr Tšernov tegi eile ühismeedias videopöördumise, kus sõnas, et kardab oma elu pärast, kuna teab liiga palju annetusraha võimalikust kuritarvitamisest.
ФОТО: Kuvatõmmis

Александр Чернов, который сообщил о нецелевом использовании средств НКО „Слава Украине“, в интервью „Aktuaalne kaamera“ и „Pealtnägija“ заявил, что генеральный директор Йоханна-Мария Лехтме знала о нецелевом использовании эстонских пожертвований, пишет ERR.

В пятницу в Украине был арестован Александр Чернов, ранее работавший как в НКО „Слава Украине“, так в украинской партнерской организации „All For Victory, а также являвшийся предполагаемым владельцем скандально известной IC Construction. Чернова подозревают в торговле оружием, но родственники и адвокат считают, что дело носит заказной характер. Ильмар Рааг, член совета НКО „Славы Украины“, говорит, что Чернов передал им информацию о возможном нецелевом использовании средств НПО в Украине.

Теперь Чернов описал ERR, как использовались деньги для различныз схем, например, в составлении продуктовых наборов. „Я понимал, что денег после покупки фудбоксов осталось очень много. Тем более одна позиция не покупалась, а была взята со склада в городке. Это были мясные консервы. На самом деле они не были куплены, но на них был выставлен счет“, - сказал Чернов.

По словам мужчины, компания IC Construction, владельцем которой считают Геннадия Васькива, заработала таким образом около 7 000 евро только на 4 000 продуктовых наборов.

Еще большая разница между фактическими затратами и представленными счетами касается ремонта машин скорой помощи. Чернов начал самостоятельно выяснять стоимость машин и обнаружил, что они были куплены в Норвегии за 1200 евро, а цена была заявлена в 7400 евро.

Хотя до сих пор глава НКО „Слава Украины“ Йоханна-Мария Лехтме утверждала, что не знала о схемах компании IC Construction и Геннадия Васькива, Чернов говорит, что это не так.

„Она реально все знала. [...] Она знала, что машины, которые покупает Максим знала, плохого качества. конечно знала, я об этом говорил. Про фудбоксы все знала“, - сказал Чернов.

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