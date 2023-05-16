Информатор, разоблачивший нарушения НКО „Слава Украине“: Лехтме знала о нецелевом использовании денег эстонцев

В пятницу в Украине был арестован Александр Чернов, ранее работавший как в НКО „Слава Украине“, так в украинской партнерской организации „All For Victory, а также являвшийся предполагаемым владельцем скандально известной IC Construction. Чернова подозревают в торговле оружием, но родственники и адвокат считают, что дело носит заказной характер. Ильмар Рааг, член совета НКО „Славы Украины“, говорит, что Чернов передал им информацию о возможном нецелевом использовании средств НПО в Украине.

Теперь Чернов описал ERR, как использовались деньги для различныз схем, например, в составлении продуктовых наборов. „Я понимал, что денег после покупки фудбоксов осталось очень много. Тем более одна позиция не покупалась, а была взята со склада в городке. Это были мясные консервы. На самом деле они не были куплены, но на них был выставлен счет“, - сказал Чернов.

По словам мужчины, компания IC Construction, владельцем которой считают Геннадия Васькива, заработала таким образом около 7 000 евро только на 4 000 продуктовых наборов.

Еще большая разница между фактическими затратами и представленными счетами касается ремонта машин скорой помощи. Чернов начал самостоятельно выяснять стоимость машин и обнаружил, что они были куплены в Норвегии за 1200 евро, а цена была заявлена в 7400 евро.

Хотя до сих пор глава НКО „Слава Украины“ Йоханна-Мария Лехтме утверждала, что не знала о схемах компании IC Construction и Геннадия Васькива, Чернов говорит, что это не так.

„Она реально все знала. [...] Она знала, что машины, которые покупает Максим знала, плохого качества. конечно знала, я об этом говорил. Про фудбоксы все знала“, - сказал Чернов.