Последние пробы воды в Курессааре оказались загрязненными. На очистку питьевой воды потребуется больше времени, чем ожидалось
Хотя питьевая вода на главной улице Курессааре прктически не содержит кишечной палочки и кишечно-колиподобных бактерий, а из труб было выпущено огромное количество воды, в двух пробах воды, взятых в понедельник, загрязнение было обнаружено, сообщает Департамент здоровья.
В одном случае бактерия E.coli была обнаружена в трубопроводе, который был чистым в течение предыдущих двух дней, что указывает на возможность того, что это может быть остаточное загрязнение в конечной части трубопровода.
Поскольку E.coli все еще может представлять серьезную опасность для здоровья человека, департмаент пока не может разрешить использование питьевой воды из Курессааре. „Хотя мы надеялись увидеть сегодня нули в строке пробы, ситуация от ожидаемой отличается. Бактериальное загрязнение - это не пустяковый случай, и нельзя просто так сказать, что все позади. Например, в аналогичной ситуации в Сымеру в Ляэне-Вирумаа окончательная очистка резервуаров, труб и питьевой воды заняла 1,5 месяца, потому что вирус гепатита А, попавший в трубы из-за прорыва канализации, никак не исчезал“, - пояснила руководительница отдела гигиены окружающей среды Департамента здоровья Леэна Альбрехт. она также добавила, что в 1993 году в Сымеру заболели 545 человек, 100 из которых потребовалось лечение в больнице.
На кризисном совещании во вторник между самоуправлением Сааремаа, предприятием Kuressaare Veevärk, Департаментом здоровья и другими партнерами обсуждался, в частности, вопрос о том, можно ли разрешить использование воды в районах, где пробы питьевой воды остаются свободными от бактерий в течение трех дней. Было решено, что если воду можно изолировать от зараженной территории, то можно сделать исключение. „Однако Департамент здравоохранения не рекомендует использовать воду в местах, где находятся люди из группы риска, такие как дети или пожилые люди, пока мы не будем уверены, что питьевая вода в этом районе стабильно чистая“, - сказала Альбрехт. На сегодняшний день никаких решений по региональным исключениям не принято.
Поэтому жителям Курессааре следует быть готовыми к тому, что на очистку питьевой воды во всех районах потребуется больше времени, чем ожидалось. Как предупреждает Департамент здравоохранения, Проблематичным может быть именно застой загрязненной воды в конце трубопровода, если вода не будет вытекать в достаточном количестве.
Ситуация в больнице Курессааре показывает, что число инфекций, связанных с загрязнением питьевой воды, остается стабильным. Например, в воскресенье 13 человек обратились в отделение неотложной помощи из-за гастроэнтерита. Во время воскресного дежурства у скорой помощи было три вызова, связанных с гастроэнтеритом, и число таких вызовов уменьшается. С утра понедельника до обеда вторника в больницу поступило 12 пациентов с жалобами на желудок.
„По оценке Департамента здоровья, в основном это случаи заболеваний, связанные с первоначальным загрязнением питьевой воды Курессааре, и нельзя исключать, что болезнь, поразившая человека, может длиться довольно долго. Кроме того, возможны случаи заражения в семье, когда бактерия передается от больного человека через поверхности или продукты питания, к которым прикасались здоровые члены семьи, которые затем также заболевают“, - — рассказала советник отдела эпидемиологии инфекционных болезней Департамента здоровья Ирина Донченко. Если серьезные симптомы сохраняются, следует обратиться за помощью к семейному врачу или в отделение неотложной помощи. За помощью также можно обратиться по телефону семейного врача 1220.
Чистую питьевую воду можно получить из резервуаров для воды, установленных в трех местах города Курессааре. Пункты открыты каждый день с 10:00 до 20:00. Нужно принести личную емкость для получения чистой питьевой воды.