Последние пробы воды в Курессааре оказались загрязненными. На очистку питьевой воды потребуется больше времени, чем ожидалось

В одном случае бактерия E.coli была обнаружена в трубопроводе, который был чистым в течение предыдущих двух дней, что указывает на возможность того, что это может быть остаточное загрязнение в конечной части трубопровода.

Поскольку E.coli все еще может представлять серьезную опасность для здоровья человека, департмаент пока не может разрешить использование питьевой воды из Курессааре. „Хотя мы надеялись увидеть сегодня нули в строке пробы, ситуация от ожидаемой отличается. Бактериальное загрязнение - это не пустяковый случай, и нельзя просто так сказать, что все позади. Например, в аналогичной ситуации в Сымеру в Ляэне-Вирумаа окончательная очистка резервуаров, труб и питьевой воды заняла 1,5 месяца, потому что вирус гепатита А, попавший в трубы из-за прорыва канализации, никак не исчезал“, - пояснила руководительница отдела гигиены окружающей среды Департамента здоровья Леэна Альбрехт. она также добавила, что в 1993 году в Сымеру заболели 545 человек, 100 из которых потребовалось лечение в больнице.

На кризисном совещании во вторник между самоуправлением Сааремаа, предприятием Kuressaare Veevärk, Департаментом здоровья и другими партнерами обсуждался, в частности, вопрос о том, можно ли разрешить использование воды в районах, где пробы питьевой воды остаются свободными от бактерий в течение трех дней. Было решено, что если воду можно изолировать от зараженной территории, то можно сделать исключение. „Однако Департамент здравоохранения не рекомендует использовать воду в местах, где находятся люди из группы риска, такие как дети или пожилые люди, пока мы не будем уверены, что питьевая вода в этом районе стабильно чистая“, - сказала Альбрехт. На сегодняшний день никаких решений по региональным исключениям не принято.