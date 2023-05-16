Премьер-министр сравнила действия оппозиции с поведением России перед войной

„До того, как Россия напала на Украину, Россия выдвигала такие же требования, потом они также спрашивали, что Запад может сделать для деэскалации“, — привела пример Каллас.

По ее словам, оппозиция использует точно такую ​​же тактику, что и Россия. „Во-первых, она требует прав, которых у нее никогда не было — никогда не было так, чтобы оппозиция говорила, какие законопроекты коалиция может вносить, а какие — нет. Во-вторых, оппозиция угрожает. В-третьих, надеется, что всегда найдется кто-то, кто предложит ей что-то сверх этого, и она получит то, чего раньше у неё не было“, — перечислила Каллас.

Кая Каллас также провела историческую параллель с Германией Адольфа Гитлера: „Мы не можем идти на компромисс в отношении ценностей. Это политические торги, так не должно быть, что вымогают таким образом. Если посмотреть не только на историю Эстонии, но и на историю других стран, таких как Германия, где партия Гитлера остановила работу парламента, то это очень страшные примеры“.